उम्मीद: ऑक्सीजन की कमी से नहीं टूटेंगी सांसें, देश में 162 संयंत्र लगाएगी मोदी सरकार

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है। कोरोना संक्रमण के मरीजों की बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है, जिसके चलते मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच रविवार को केंद्र सरकार ने 162 से ज्यादा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने को मंजूरी दे दी है।

162 PSA (Pressure Swing Adsorption) oxygen plants have been sanctioned by GoI for installation in public health facilities in all states. These will augment medical oxygen capacity by 154.19 MT: Union Health Ministry pic.twitter.com/eqYXftMUZw