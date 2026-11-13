सिक्किम: बर्फबारी में फंसे 900 से ज्यादा पर्यटक, तभी देवदूत बनकर पहुंची भारतीय सेना; लोगों का किया रेस्क्यू

#WATCH | In a major rescue operation, soldiers of the Indian Army's Trishakti Corps rescued more than 900 locals and tourists stranded in Sikkim’s popular tourist destinations of Nathula, Baba Dham at Sherethang and Changu(Tsomgo) Lake area of East Sikkim following heavy snowfall and extreme cold conditions. The Army personnel ensured the safe passage of over 300 stranded vehicles, including around 250 tourist vehicles, helping stranded travellers reach safer locations amid challenging weather conditions. As part of the humanitarian assistance, the Army also provided medical aid, warm shelter and meals to those affected. Temporary facilities were arranged at Army camps to protect stranded people from the freezing temperatures. (Source: Trishakti Corps, Indian Army)