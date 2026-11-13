सिक्किम: बर्फबारी में फंसे 900 से ज्यादा पर्यटक, तभी देवदूत बनकर पहुंची भारतीय सेना; लोगों का किया रेस्क्यू
सिक्किम में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के कारण नाथुला, बाबा धाम और छांगू झील के पास फंसे 900 से ज्यादा लोगों को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सुरक्षित निकाला। सेना ने 300 से अधिक वाहनों को भी सुरक्षित रास्ता पार कराया।
विस्तार
सिक्किम में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच भारतीय सेना ने एक बार फिर अपनी बहादुरी के साथ इंसानियत की मिसाल पेश की है। पूर्वी सिक्किम के नाथुला, बाबा धाम (शेरेथांग) और छांगू (त्सोमगो) झील के आसपास बर्फबारी के चलते फंसे 900 से ज्यादा स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सेना के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मुश्किल मौसम और जमा देने वाली ठंड के बीच जवानों ने राहत और बचाव अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया।
#WATCH | In a major rescue operation, soldiers of the Indian Army's Trishakti Corps rescued more than 900 locals and tourists stranded in Sikkim’s popular tourist destinations of Nathula, Baba Dham at Sherethang and Changu(Tsomgo) Lake area of East Sikkim following heavy snowfall and extreme cold conditions. The Army personnel ensured the safe passage of over 300 stranded vehicles, including around 250 tourist vehicles, helping stranded travellers reach safer locations amid challenging weather conditions. As part of the humanitarian assistance, the Army also provided medical aid, warm shelter and meals to those affected. Temporary facilities were arranged at Army camps to protect stranded people from the freezing temperatures. (Source: Trishakti Corps, Indian Army)— ANI (@ANI) November 13, 2026
300 से ज्यादा गाड़ियों को भी निकाला सुरक्षित
भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि बर्फ में फंसे 300 से ज्यादा वाहनों को भी सुरक्षित रास्ता पार कराया। इनमें करीब 250 पर्यटकों की गाड़ियां शामिल थीं। भारी बर्फबारी के कारण रास्तों पर आवाजाही मुश्किल हो गई थी। ऐसे हालात में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और एक-एक वाहन को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की।
ठंड से बचाने के लिए दिया गर्म खाना और आश्रय
बचाव अभियान के दौरान सेना ने फंसे हुए लोगों को सिर्फ सुरक्षित निकालने तक ही अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रखी। जवानों ने जरूरतमंदों को मेडिकल सहायता देने के साथ गर्म खाना और ठहरने की जगह भी उपलब्ध कराई। अचानक बदले मौसम और गिरते तापमान को देखते हुए सेना के कैंपों में अस्थायी इंतजाम किए गए, ताकि लोगों को जमा देने वाली ठंड से बचाया जा सके।
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सेना की मुस्तैदी से टली बड़ी परेशानी
भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बीच पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए हालात काफी मुश्किल हो गए थे। ऐसे समय में त्रिशक्ति कोर के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए राहत अभियान चलाया। सेना की इस मदद से न सिर्फ सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया, बल्कि उन्हें मुश्किल हालात में जरूरी सुविधाएं भी मिलीं। एक बार फिर सेना ने साबित कर दिया कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ जरूरत के समय आम लोगों की मदद करना भी उसके लिए उतना ही अहम है।