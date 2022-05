{"_id":"628440e86c67cd3f5617ae1c","slug":"now-visit-the-national-museum-from-home-central-government-connected-with-hybrid-information-will-be-available-in-the-preferred-language","type":"story","status":"publish","title_hn":"आजादी का अमृत महोत्सव: अब घर बैठे करें राष्ट्रीय म्यूजियम का दीदार, केंद्र सरकार ने हाईब्रिड से जोड़ा, पंसदीदा भाषा में मिलेगी जानकारी ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सीमा शर्मा, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 18 May 2022 06:12 AM IST