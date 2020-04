Coronavirus : गोवा ने जीती जानलेवा महामारी से जंग, सभी सात मरीज ठीक हुए

सार गोवा में कोरोना वायरस से संक्रमित सभी सात मरीज ठीक हो चुके हैं और सभी को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने रविवार को कहा कि इसी के साथ अब गोवा में कोरोना का कोई एक्टिव मरीज नहीं है मतलब गोवा कोरोना से मुक्त हो गया है। राणे ने कहा कि सातों मामलों में अंतिम मरीज तीन अप्रैल को सामने आया था। सभी का इलाज किया गया और रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई।

Zero indeed has great value! Immensely happy to announce that all the COVID-19 positive cases in the state are now NEGATIVE. Very grateful to our Doctors & frontline workers who worked tirelessly & risked their lives to save others. #GoaFightsCovid19 #COVIDfree pic.twitter.com/ZiUlAmDh25