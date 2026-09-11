ब्रिक्स: शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी, ड्रोन और विरोध-प्रदर्शन के खतरे को लेकर एजेंसियां अलर्ट

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सामान्य निर्धारित यात्री विमान सेवाएं

ब्रिक्स से जुड़े विदेशी मेहमानों की विशेष उड़ानें

भारतीय वायुसेना, BSF और एविएशन रिसर्च सेंटर की उड़ानें

आपात स्थिति या मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेना के हेलीकॉप्टर

राज्यपाल या मुख्यमंत्री को ले जाने वाले राज्य सरकार के विमान और हेलीकॉप्टर

सुरक्षा एजेंसियां अलग-अलग देशों और उनसे जुड़े संवेदनशील मुद्दों को ध्यान में रखकर खतरे का आकलन कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, चीन से जुड़े तिब्बती विरोध-प्रदर्शन और रूस से जुड़े मुद्दों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एजेंसियों को आशंका है कि इन मुद्दों का इस्तेमाल दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन या किसी तरह की अव्यवस्था पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा खालिस्तान से जुड़े संभावित खतरे को भी सुरक्षा आकलन में शामिल किया गया है। एजेंसियों को समय-समय पर इस मुद्दे से संबंधित ईमेल और अन्य इनपुट मिलते रहे हैं।सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर भी लगातार नजर रख रही हैं। विरोध-प्रदर्शन की अपील, लोगों को जुटाने की कोशिश, भड़काऊ सामग्री और किसी संभावित तोड़फोड़ या ग्रैफिटी से जुड़े संकेतों की निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच रियल-टाइम समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे की पहचान समय रहते हो सके और उसे रोका जा सके।ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दिल्ली और आसपास के हवाई क्षेत्र में भी विशेष सुरक्षा नियम लागू रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक, 11 सितंबर की सुबह 7 बजे से 13 सितंबर की रात 11 बजे तक दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत अन्य हवाई अड्डों पर सामान्य टेक-ऑफ और लैंडिंग पर विशेष प्रतिबंध लागू होंगे।हालांकि कुछ श्रेणी की उड़ानों को इसकी अनुमति होगी। इनमें शामिल हैं:300 किलोमीटर के दायरे में सामान्य निर्धारित यात्री विमान और ओवरफ्लाइट अपने निर्धारित मार्गों पर उड़ान भर सकेंगे, लेकिन उनके लिए ऊंचाई संबंधी नियम लागू होंगे। दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी के भीतर पहुंचने तक चढ़ान वाली उड़ान को FL290 यानी करीब 29,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना होगा। इसी तरह उतरने वाली उड़ान 200 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहने तक FL290 से नीचे उतरना शुरू नहीं कर सकेगी।सुरक्षा व्यवस्था के तहत सफदरजंग एयरपोर्ट बंद रहेगा। हालांकि आपातकालीन या वीआईपी ड्यूटी पर तैनात आईएएफ हेलीकॉप्टर और कुछ बीएसएफ/आईएएफ हेलीकॉप्टरों को अनुमति दी जाएगी। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) से जुड़ी जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है। वहीं रोहिणी हेलीपैड पूरी तरह बंद रहेगा। जो विमान या हेलीकॉप्टर निर्धारित अनुमति वाली श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, उन्हें उड़ान भरने के लिए गृह मंत्रालय से पहले सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी।भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2026 में यह भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का चौथा कार्यकाल है। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण की थीम तय की है। इस सम्मेलन में विकास, स्थिरता, नवाचार और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर रहेगा। हाई-प्रोफाइल विदेशी नेताओं और प्रतिनिधिमंडलों की मौजूदगी को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित प्रदर्शन, ड्रोन गतिविधि या सुरक्षा उल्लंघन को रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं।