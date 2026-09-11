{"_id":"6aa37dd53c958102140d2930","slug":"banks-closed-for-the-next-4-days-due-to-a-strike-here-s-how-you-can-still-get-your-work-done-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"अगले 4 दिन बैंक बंद, हड़ताल पर कर्मचारी, ऐसे कर पाएंगे काम!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

देशभर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते 11 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों की शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसके बाद 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार है, जबकि 14 सितंबर को कुछ राज्यों में स्थानीय अवकाश है। ऐसे में कुछ राज्यों में बैंक लगातार चार दिन तक बंद रह सकते हैं। हड़ताल की प्रमुख मांग पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करना है। बैंक यूनियनों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर पहले ही सहमति बन चुकी है, लेकिन अब तक अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। हड़ताल के दौरान कैश जमा-निकासी, चेक और अन्य शाखा संबंधी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जबकि UPI, ATM, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है।

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