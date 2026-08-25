‘अब पहले जैसा काम नहीं कर सकता’: नितिन गडकरी के बयान से संन्यास की अटकलें, कार्यालय ने बताई पूरी बात

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गडकरी सोमवार को नागपुर के काटोल में एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक-पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ट्रस्ट के सफर और आदिवासी क्षेत्रों में उसके काम का जिक्र किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब वह ट्रस्ट के काम में पीछे रहेंगे, ताकि नई पीढ़ी सामाजिक गतिविधियों में आगे आ सके। उन्होंने कहा कि पहले जब जितना काम कर सकते थे, किया। अब उनकी भागीदारी कम हो गई है और उन्होंने लोगों से कह दिया है कि काम नई पीढ़ी के हाथों में दिया जाना चाहिए।नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रस्ट का काम धीरे-धीरे फिर विस्तार कर रहा है। उनका लक्ष्य है कि एक दिन महाराष्ट्र का कोई भी आदिवासी गांव अंधेरे में न रहे और वहां विकास की रोशनी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर को बदलना ही ट्रस्ट का काम है। उन्होंने शिक्षकों से अपने व्यक्तित्व, काम और क्षमता को बेहतर बनाने की अपील की साथ ही कहा कि लोगों के अच्छे गुणों से सीखना चाहिए। व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के बाद समाज और गरीबों के लिए समय देना चाहिए और अंधेरे में जीवन जी रहे लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए काम करना चाहिए।नितिन गडकरी ने अपनी जीवनशैली का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के शुरुआती दिनों में वह हर परिस्थिति में काम करते थे और यात्रा के दौरान जो मिलता था, वही खाते थे। कोविड के बाद उन्होंने जीवन में अनुशासन लाया और अब नियमित रूप से योग करते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पद, सत्ता और प्रतिष्ठा से ज्यादा जरूरी अच्छी सेहत है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पद और सत्ता का क्या फायदा।