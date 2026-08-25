केरलम में भारी बारिश का कहर: कई जगह सड़क बंद जैसी स्थिति, 11 जिलों में येलो अलर्ट; प्रशासन ने क्या चेतावनी दी?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Tue, 25 Aug 2026 03:56 PM IST
सार
केरलम के कन्नूर जिले में मंगलवार को भारी बारिश के बाद कई इलाकों में मलबा गिरने की घटनाएं सामने आईं। एलायावूर में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण स्थल पर सुरक्षा दीवार गिरने से कीचड़ धंस गया, जबकि पलचुरम में भी सड़क पर मिट्टी और चट्टानें आने से यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने बचाव दलों को मौके पर भेजा और लोगों को प्रभावित इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी। बारिश के बीच खतरा कितना बढ़ गया? आइए, विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
केरलम के उत्तरी कन्नूर जिले के कई हिस्सों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। इसके कारण मिट्टी खिसकने और सड़क पर मलबा आने की घटनाएं हुईं। एलायावूर में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण स्थल पर सुरक्षा दीवार गिरने के बाद मडस्लाइड हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार, इसी जगह पर तीन साल पहले भी बड़ी मडस्लाइड की घटना हुई थी। घटना के बाद जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट मांगी।
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पलचुरम में यातायात क्यों रुका?सुबह करीब नौ बजे पलचुरम के चेकुथान थोडु के पास बड़ी मात्रा में मिट्टी और चट्टानें सड़क पर आ गईं। इससे इस रास्ते पर यातायात प्रभावित हुआ। जिला कलेक्टर पी. विष्णुराज ने अधिकारियों को सड़क से मिट्टी और चट्टानों को जल्द हटाने के निर्देश दिए। पुलिस, अग्निशमन एवं बचाव दल और राजस्व विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिति संभालने में जुट गए।
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