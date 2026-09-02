फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   New twist in defamation case against Rahul Gandhi Savarkar grandson calls Congress leader claim fabricated

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में नया मोड़: सावरकर के पोते बोले- कांग्रेस नेता का दावा मनगढ़ंत

Wed, 02 Sep 2026 11:02 PM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, मुंबई
एएनआई, मुंबई Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 02 Sep 2026 11:02 PM IST
सार

पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में सत्याकी सावरकर ने राहुल गांधी के मार्च 2023 के भाषण में किए गए कथित दावे को मनगढ़ंत बताया है। उनका कहना है कि सावरकर की किसी भी किताब में मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई से जुड़ी ऐसी घटना का उल्लेख नहीं है।

विज्ञापन
New twist in defamation case against Rahul Gandhi Savarkar grandson calls Congress leader claim fabricated
सत्याकी सावरकर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महाराष्ट्र के पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में विनायक दामोदर सावरकर के भाई के पोते सत्याकी सावरकर ने कहा, 'राहुल गांधी ने मार्च 2023 में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सावरकर एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि सावरकर ने इस पूरी घटना के बारे में अपनी किताब में लिखा था, लेकिन यह दावा पूरी तरह मनगढ़ंत है।'

विज्ञापन


'सावरकर की किताब में घटना का जिक्र नहीं'
सत्याकी सावरकर ने आगे कहा, 'सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसी घटना के बारे में कभी नहीं लिखा और न ही ऐसी कोई घटना कभी प्रकाशित हुई। सावरकर की सभी किताबें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और उनमें से किसी में भी ऐसी घटना का उल्लेख नहीं है।'
विज्ञापन


इसी बयान को लेकर दर्ज कराया मानहानि का मामला
सत्याकी सावरकर ने कहा कि राहुल गांधी के इसी कथित झूठे बयान के कारण उन्होंने उनके खिलाफ अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले में उनकी जिरह  चल रही है और यह सबूत दर्ज करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: मुंबई में खाने की क्वालिटी पर एफडीए सख्त: दो लाइसेंस निलंबित, दो पर कार्रवाई तय; जानें क्या मिलीं खामियां?

दिसंबर से चल रही है जिरह
सत्याकी सावरकर के मुताबिक, उनकी जिरह दिसंबर से जारी है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू हो सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed