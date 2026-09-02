राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में नया मोड़: सावरकर के पोते बोले- कांग्रेस नेता का दावा मनगढ़ंत

महाराष्ट्र के पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में विनायक दामोदर सावरकर के भाई के पोते सत्याकी सावरकर ने कहा, 'राहुल गांधी ने मार्च 2023 में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सावरकर एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि सावरकर ने इस पूरी घटना के बारे में अपनी किताब में लिखा था, लेकिन यह दावा पूरी तरह मनगढ़ंत है।'

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