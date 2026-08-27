फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Nepal Floods: Death Toll Reaches 359, Over 1,000 Missing, Including 178 Indians From 32 Countries

राहुल गांधी जाएंगे कर्नाटक: नागेंद्र के इस्तीफे पर पार्टी लेगी फैसला; सीएम शिवकुमार भाजपा पर क्यों हुए हमलावर?

Thu, 27 Aug 2026 07:18 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Thu, 27 Aug 2026 07:18 PM IST
सार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि राहुल गांधी जल्द कर्नाटक का दौरा कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच राज्य, देश और कांग्रेस से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे पर फैसला पार्टी करेगी। शिवकुमार ने नागेंद्र का बचाव करते हुए भाजपा पर मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। नागेंद्र के राजनीतिक भविष्य पर कांग्रेस क्या फैसला ले सकती है? राहुल गांधी के दौरे में किन मुद्दों पर जोर रहेगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं... 
 

विज्ञापन
Nepal Floods: Death Toll Reaches 359, Over 1,000 Missing, Including 178 Indians From 32 Countries
राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे की तैयारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द कर्नाटक का दौरा कर सकते हैं। शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और राज्य, देश तथा कांग्रेस से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के दौरान कर्नाटक सरकार गिग वर्कर्स से जुड़े एक सम्मेलन का आयोजन करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए श्रम विभाग के साथ मिलकर तारीख तय की जाएगी।
विज्ञापन

गिग वर्कर्स के लिए सरकार क्या करने जा रही?

शिवकुमार के अनुसार, कर्नाटक सरकार गिग वर्कर्स के हित में कानून बनाने की तैयारी कर चुकी है। राहुल गांधी ने इस विषय पर कुछ सुझाव भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएंगे। सरकार का कहना है कि गिग वर्कर्स से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, सम्मेलन की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
विज्ञापन

शिक्षा नीति पर सरकार ने क्या कदम उठाया?

शिवकुमार ने कर्नाटक की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्कूल व्यवस्था पर विचार करने के लिए मंत्री यूटी खादर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है। इसमें चार मंत्री शामिल हैं। समिति विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ऐसी व्यवस्था पर काम करेगी, जिसमें शिक्षा सस्ती रहे और परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भी इस विषय पर दिशा-निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

बी. नागेंद्र के इस्तीफे पर कांग्रेस क्या फैसला करेगी?

मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे के सवाल पर शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा के बाद फैसला करेगी। उन्होंने नागेंद्र को पार्टी का वफादार नेता और पार्टी के लिए संपत्ति बताया। शिवकुमार के अनुसार, नागेंद्र चार बार विधायक रह चुके हैं और पार्टी के लिए त्याग करने को तैयार रहे हैं। उन्होंने कथित आदिवासी कल्याण घोटाले में नागेंद्र पर लगे आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है।

भाजपा के आरोपों पर शिवकुमार ने क्या कहा?

शिवकुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि मामले में 84 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं, लेकिन मंत्री नागेंद्र से एक रुपया भी जब्त नहीं हुआ। उनके अनुसार, नागेंद्र के किसी हस्ताक्षर या आदेश का भी पता नहीं चला है। शिवकुमार ने दावा किया कि भाजपा कांग्रेस सरकार को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि कांग्रेस ने राज्य की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी 17 सीटों पर जीत दर्ज की है।

भाजपा की पदयात्रा पर क्या कहा?

कैबिनेट में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग पर शिवकुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी। वहीं भाजपा की प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकती। हालांकि, उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के तौर-तरीकों पर सवाल उठाया। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने उचित प्रक्रिया के तहत नोटिस नहीं दिया और विधानसभा में मुद्दे पर चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर नोटिस देकर चर्चा की जाती तो वह विपक्ष के कथित घोटालों पर भी जवाब दे सकते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed