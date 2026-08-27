{"_id":"6a903ffa3f92497d370391df","slug":"chandra-grahan-2026-news-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंद्र ग्रहण पर भूलकर भी न करें ये काम!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

28 अगस्त 2026 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण सुबह 6 बजकर 53 मिनट से शुरू होगा और दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगा। हालांकि, यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा।

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