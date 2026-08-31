नीट पेपर लीक विवाद: छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र, कल की सुनवाई पर सबकी नजर

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर गौर किया। मेहता ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद जब पीठ उठने ही वाली थी, तब मेहता ने कहा, 'हम एक Iए (अंतरिम आवेदन) दाखिल करना चाहते हैं। यह एफआईआर रद्द करने से संबंधित उस विरोध प्रदर्शन के बारे में है हम संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर रहे हैं।'

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