एस्टोनिया हथियार सौदा विवाद: क्या यूक्रेन को गोला-बारूद भेज रहा था भारत? रक्षा मंत्रालय ने बताई सच्चाई

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विवाद इस आरोप के बाद शुरू हुआ कि यूक्रेन के लिए तोप के गोले खरीदने में यूरोपीय संघ के फंड का इस्तेमाल ऐसी कंपनियों से खरीद के लिए किया गया, जिनके पास इस तरह के हथियार बनाने का कोई पिछला अनुभव नहीं था।

यूरोन्यूज ने एस्टोनिया के सार्वजनिक प्रसारक ईआरआर के हवाले से बताया था कि एस्टोनियाई सरकार ने 2024 में यूक्रेन के लिए तोप के गोले खरीदने का समझौता किया था। इसके लिए यूरोपीय संघ की यूरोपीय शांति सुविधा से 7 करोड़ यूरो की अग्रिम राशि दी गई थी।

यह स्पष्टीकरण एस्टोनिया में कथित गोला-बारूद खरीद विवाद के बीच आया है। इस विवाद के चलते एस्टोनिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री हानो पेवकुर ने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी।रक्षा अधिकारियों ने कहा, "नेको डिफेंस का हमारे सशस्त्र बलों के साथ कोई कारोबारी संबंध या आपूर्ति आदेश नहीं है। हालांकि, उसकी वेबसाइट पर किए गए दावे के अनुसार, उसने राज्य पुलिस बलों को उपकरणों की आपूर्ति की हो सकती है।" अधिकारियों ने यह भी कहा, "रक्षा मंत्रालय के साथ कंपनी का कोई संबंध या लेनदेन नहीं है।"नेको डिफेंस नागपुर स्थित कंपनियों के एक समूह का हिस्सा है, जो इस्पात निर्माण के कारोबार से जुड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक, कंपनी ने हाल में इटली की छोटी कंपनी डाटासेल का अधिग्रहण किया है। डाटासेल छोटे हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण से जुड़ी है।अधिकारियों ने बताया कि नेको डिफेंस की रोमानिया में भी एक विनिर्माण इकाई है। इस इकाई के पास एस्टोनिया को तोप के गोलों की आपूर्ति के लिए उन्हें भरने का एक अनुबंध है। इन गोलों की आगे यूक्रेन भेजे जाने की योजना है।एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हानो पेवकुर ने 2 सितंबर को यूक्रेन के लिए 7.7 करोड़ यूरो (करीब 769 करोड़ रुपये) के गोला-बारूद सौदे को लेकर उठे विवाद और रक्षा क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन पर सवालों के बीच इस्तीफा दे दिया था।