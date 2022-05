{"_id":"6279b91ef48eb4315c1c2711","slug":"ndmc-gave-a-statement-by-filing-an-affidavit-in-the-supreme-court-giving-it-a-communal-color-unnecessarily","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट: अतिक्रमण के खिलाफ अभियान नियमित कवायद, इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 10 May 2022 06:30 AM IST