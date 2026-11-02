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Rahul Gandhi challenged PM Modi—why did he suggest that the PM relied on foreign help to attain his position?
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राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी चुनौती, क्यों कहा विदेशी मदद से पीएम बने?
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:35 PM IST
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सियासत में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने-सामने हैं। इस बार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप लगाया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। राहुल का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशी मदद के सहारे सत्ता में आए और आज भी उसी के दम पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था से लेकर सोशल मीडिया तक को विदेशी नियंत्रण और समर्थन से जोड़ दिया। लेकिन राहुल यहीं नहीं रुके... उन्होंने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती भी दे डाली। कहा कि कोई भी मंच चुन लीजिए, किसी भी वक्त आ जाइए। अब सवाल है कि राहुल गांधी के इन आरोपों के पीछे क्या है और उन्होंने प्रधानमंत्री को बहस के लिए आखिर किस बात पर ललकारा है?
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