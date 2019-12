पवार के बाद सुप्रिया ने कहा- ये प्रधानमंत्री का बड़प्पन है कि मेरे लिए मंत्री पद का सुझाव दिया

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने (पवार) इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पवार ने सोमवार को एक मराठी टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में यह दावा किया था। शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले ने भी इसकी पुष्टि की है।

Nationalist Congress Party leader Supriya Sule on Ajit Pawar: He had not joined BJP. This is internal matter of our party and family. He will always remain my elder brother and senior leader of the party. https://t.co/VXX3MzV7IX pic.twitter.com/jdamrW8L8x