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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन की सुबह लगेगा चंद्र ग्रहण? या पहल ही खत्म हो जाएगा
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 27 Aug 2026 09:58 AM IST
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रक्षाबंधन पर चंद्रग्रहण लग रहा है। लेकिन क्या ये चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन से पहले ही खत्म हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके सूतक और भद्रा के बारे में
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