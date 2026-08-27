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नेपाल बाढ़: चीन ने तिब्बत-नेपाल बाढ़ पर क्या-क्या बताया? लापता लोगों का क्या हुआ?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 27 Aug 2026 10:48 AM IST







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रसुवा ज़िला तिब्बत सीमा से सटा हुआ है. चीन के सरकारी मीडिया ने बताया है कि तिब्बत में एक भयानक पानी और कीचड़ की बाढ़ के बाद काफ़ी लोग मारे गए हैं. कई लोग लापता भी बताए गए हैं.

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