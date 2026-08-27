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मौसम का अलर्ट: तमिलनाडु के सात जिलों में मध्यम बारिश की संभावना, कई इलाकों में तापमान बढ़ने के आसार

Thu, 27 Aug 2026 09:45 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 27 Aug 2026 09:45 AM IST
सार

तमिलनाडु के सात जिलों में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, तटीय इलाकों में बने कमजोर कम दबाव क्षेत्र के असर से बारिश होगी। वहीं, उत्तरी अंदरूनी जिलों में 30 अगस्त तक तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। 

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Weather Alert Moderate rainfall likely seven districts Tamil Nadu; temperatures expected rise several areas
मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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तमिलनाडु के सात जिलों में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के उत्तरी अंदरूनी इलाकों में तापमान बढ़ सकता है।

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मौसम विभाग ने क्या बताया? 
मौसम विभाग ने अपने ताजा मौसम बुलेटिन में बताया कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वायुमंडल की निचली परतों में कम दबाव का एक कमजोर क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, तिरुचि, अरियालुर और पेरम्बलुर जिलों में कुछ जगहों पर दिन के दौरान मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डेल्टा जिलों में भी कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है।

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यह अनुमान कब तक के हैं? 
पूर्वानुमान है कि बारिश पूरे इलाके में एक साथ न होकर छिटपुट होगी और आस-पास के इलाकों में मौसम की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। विभाग ने कहा कि शुक्रवार से 30 अगस्त तक पश्चिमी घाट के पास स्थित जिलों में एक या दो जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधि काफी कम रहने की उम्मीद है।

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गर्म मौसम को लेकर क्या कहा? 
जहां राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की तैयारी हो रही है, वहीं उत्तरी अंदरूनी जिलों में मौसम गर्म हो सकता है। गुरुवार से 30 अगस्त के बीच इन इलाकों में अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस बढ़ोतरी से खासकर दोपहर के समय गर्मी और बेचैनी हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की अलग-अलग स्थितियों के लिए तैयार रहें। 

चेन्नई में कैसे रहेंगे मौसम? 
छिटपुट बारिश से गर्मी से अस्थायी राहत मिल सकती है। हालांकि, इससे पूरे राज्य में तापमान में व्यापक गिरावट आने की संभावना नहीं है। चेन्नई में दिन के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शाम या रात के समय शहर और उसके आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, पूरे महानगर क्षेत्र में बारिश एक समान होने की संभावना नहीं है।

राज्य की राजधानी में मौसम गर्म रहने की संभावना है। बादल छाए रहने से शाम को थोड़ी देर के लिए बारिश होने की संभावना बढ़ सकती है। मौसम विभाग तमिलनाडु तट के पास मौजूद कमजोर वायुमंडलीय प्रणाली पर नजर रखना जारी रखेगा और इसकी शक्ति या गति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर अद्यतन जानकारी जारी करेगा।

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