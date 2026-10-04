महाराष्ट्र: नागपुर में नशे के अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़, ट्रक से 500 किलो गांजा जब्त; तीन गिरफ्तार

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने महाराष्ट्र में नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नागपुर में एक ट्रक से 500 किलो गांजा बरामद किया है। कार्रवाई रविवार तड़के की गई। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ में कई राज्यों में फैले नशा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एनसीबी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी आरपी गोलदार और ए. सरकार तथा नागपुर के कथित मुख्य रिसीवर एसएएस यूसुफ उर्फ राजाभाई के रूप में हुई है। दोनों पश्चिम बंगाल निवासी आरोपी गांजा लेकर जा रहे ट्रक में मौजूद थे।