विदेश मंत्रालय: जयशंकर और अमेरिकी पैसिफिक कमांड के कमांडर की मुलाकात, हिंद-प्रशांत में सुरक्षा सहयोग पर चर्चा

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भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने रविवार को अमेरिकी पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे. पापारो से मुलाकात की। दोनों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा हुई। एडमिरल पापारो शनिवार से छह दिवसीय भारत दौरे पर हैं।