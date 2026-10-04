विदेश मंत्रालय: जयशंकर और अमेरिकी पैसिफिक कमांड के कमांडर की मुलाकात, हिंद-प्रशांत में सुरक्षा सहयोग पर चर्चा
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 04 Oct 2026 10:31 PM IST
सार
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो से मुलाकात की। दोनों ने हिंद-प्रशांत में समुद्री सुरक्षा, रक्षा साझेदारी, उभरती तकनीक और क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिरता पर चर्चा की।
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विस्तार
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भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने रविवार को अमेरिकी पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे. पापारो से मुलाकात की। दोनों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा हुई। एडमिरल पापारो शनिवार से छह दिवसीय भारत दौरे पर हैं।
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उनकी यह यात्रा भारत-अमेरिका के बीच प्रमुख रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने एडमिरल पापारो के साथ सुरक्षा साझेदारी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी इस बैठक में शामिल हुए।
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रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर जोर
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह बैठक भारत-अमेरिका की प्रमुख रक्षा साझेदारी में बनी गति को आगे बढ़ाने और दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। अमेरिकी दूतावास के अनुसार, एडमिरल पापारो अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों के साथ साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। इनमें डिजिटल तकनीक और उभरती प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल, क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिरता बनाए रखना और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना शामिल है।
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हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर खास ध्यान
अमेरिकी पैसिफिक कमांड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्रीय देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने में भी अहम भूमिका निभाता है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उभरती तकनीक से लेकर समुद्री सुरक्षा तक भारत और अमेरिका भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम रक्षा साझेदारी तैयार कर रहे हैं। एडमिरल पापारो की भारत यात्रा भारत-अमेरिका की प्रमुख रक्षा साझेदारी की मजबूती और हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका की निरंतर मौजूदगी को भी दर्शाती है।
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उनकी यह यात्रा भारत-अमेरिका के बीच प्रमुख रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने एडमिरल पापारो के साथ सुरक्षा साझेदारी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी इस बैठक में शामिल हुए।
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रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर जोर
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह बैठक भारत-अमेरिका की प्रमुख रक्षा साझेदारी में बनी गति को आगे बढ़ाने और दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। अमेरिकी दूतावास के अनुसार, एडमिरल पापारो अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों के साथ साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। इनमें डिजिटल तकनीक और उभरती प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल, क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिरता बनाए रखना और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना शामिल है।
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हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर खास ध्यान
अमेरिकी पैसिफिक कमांड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्रीय देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने में भी अहम भूमिका निभाता है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उभरती तकनीक से लेकर समुद्री सुरक्षा तक भारत और अमेरिका भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम रक्षा साझेदारी तैयार कर रहे हैं। एडमिरल पापारो की भारत यात्रा भारत-अमेरिका की प्रमुख रक्षा साझेदारी की मजबूती और हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका की निरंतर मौजूदगी को भी दर्शाती है।