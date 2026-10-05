हनीट्रैप: नौसैनिक ने पाकिस्तान को भेजी खुफिया रक्षा जानकारी; सोशल मीडिया के जाल में कैसे फंसा प्रदीप?

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नौसेना के एक नाविक को पाकिस्तानी महिला खुफिया एजेंट को संवेदनशील रक्षा जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिये हनीट्रैप का शिकार हुआ।