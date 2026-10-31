न्यूज डायरी: केरलम के कोट्टायम में घर के अंदर फंदे से लटके मिले परिवार के तीन सदस्यों के शव, जांच जारी
केरलम के कोट्टायम में शनिवार को एक ही परिवार के तीन सदस्यों के शव उनके घर में फंदे से लटके मिले। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान 64 वर्षीय साजू एंटनी, उनकी पत्नी 59 वर्षीय अनु और 34 वर्षीय बेटे साविन के रूप में हुई है। पुलिस को शुरुआती तौर पर यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। चंगनाशेरी स्थित घर के अलग-अलग कमरों में तीनों के शव फंदे से लटके मिले।
पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह रिश्तेदारों ने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे एसबी कॉलेज के पास स्थित उनके घर पहुंचे। घर अंदर से बंद था। रिश्तेदारों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वहां साजू और अनु के शव उनके बेडरूम में, जबकि साविन का शव स्टोर रूम में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। हालांकि, मौतों के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि साविन की शादी दो साल पहले हुई थी और उनकी पत्नी विदेश में काम करती हैं।
तमिलनाडु में एक नवंबर से शराब की कीमतें बढ़ेंगी, 10 रुपये का पर्यावरण उपकर लागू
तमिलनाडु में रविवार से शराब के शौकीनों को अपनी पसंदीदा शराब खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे। राज्य सरकार के उपक्रम तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (टास्मैक) की ओर से एक नवंबर से 10 रुपये का नया पर्यावरण उपकर लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि खुदरा दुकानों से भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), बीयर या वाइन की हर खरीद पर 10 रुपये का अतिरिक्त पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण शुल्क देना होगा।
टास्मैक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, इस फैसले को लागू करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े सभी पक्षों को सूचित कर दिया गया है। इनमें स्थानीय निर्माता और आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं। उन्हें नई व्यवस्था के अनुरूप कीमतों में बदलाव करने को कहा गया है।
इसके अलावा, वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पांच क्षेत्रीय जोन में अलग-अलग बैंक खाते खोले गए हैं। अधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत ग्राहक अधिकृत विक्रेताओं को पात्र खाली बोतलें लौटाकर अपने 10 रुपये वापस भी प्राप्त कर सकते हैं।
पढ़ाई के लिए डांट नागवार गुजरी, किशोरी ने 23वीं मजिल से कूदकर दे दी जान
पढ़ाई के लिए माता-पिता की डांट से परेशान 11वीं की छात्रा ने अपने अपार्टमेंट की 23वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि छात्रा शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करती थी और बृहस्पतिवार की रात को उसने ऐसा भयानक कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत पर आत्महत्या का मामला दर्ज किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि अभिभावक की डांट के कारण उसने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया। हालांकि अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय विस्तार में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में 50 देशों के दूतावास प्रमुखों और 90 से अधिक राजनयिक प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और वैश्विक समुदाय के बीच सांस्कृतिक संबंधों व जनता से जनता के संपर्क को और सुदृढ़ करना है। समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने सभी राजनयिकों और उनके परिवारों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व दिवाली असत्य पर सत्य और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। ऐसे सांस्कृतिक आयोजन विभिन्न देशों के बीच आपसी समझ, सद्भाव और विश्वास को गहरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद और सांस्कृतिक विरासत को साझा करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम के बाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वसुधैव कुटुम्बकम् के विजन को दर्शाते हुए यह आयोजन भारत और विश्वभर के देशों के बीच सहयोग व मैत्री को मजबूती प्रदान करेगा।