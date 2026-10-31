न्यूज डायरी: केरलम के कोट्टायम में घर के अंदर फंदे से लटके मिले परिवार के तीन सदस्यों के शव, जांच जारी

तमिलनाडु में एक नवंबर से शराब की कीमतें बढ़ेंगी, 10 रुपये का पर्यावरण उपकर लागू

तमिलनाडु में रविवार से शराब के शौकीनों को अपनी पसंदीदा शराब खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे। राज्य सरकार के उपक्रम तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (टास्मैक) की ओर से एक नवंबर से 10 रुपये का नया पर्यावरण उपकर लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि खुदरा दुकानों से भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), बीयर या वाइन की हर खरीद पर 10 रुपये का अतिरिक्त पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण शुल्क देना होगा।



टास्मैक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, इस फैसले को लागू करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े सभी पक्षों को सूचित कर दिया गया है। इनमें स्थानीय निर्माता और आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं। उन्हें नई व्यवस्था के अनुरूप कीमतों में बदलाव करने को कहा गया है।



इसके अलावा, वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पांच क्षेत्रीय जोन में अलग-अलग बैंक खाते खोले गए हैं। अधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत ग्राहक अधिकृत विक्रेताओं को पात्र खाली बोतलें लौटाकर अपने 10 रुपये वापस भी प्राप्त कर सकते हैं।