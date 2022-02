{"_id":"6210c2d3ec6ee55ed1752a57","slug":"narayan-rane-is-threatening-that-he-has-our-horoscope-stop-giving-threats-sanjay-raut","type":"story","status":"publish","title_hn":"जुबानी जंग तेज: संजय राउत का राणे को जवाब- हमें धमकी देना बंद करो, हम आप लोगों के बाप हैं ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सार दरअसल, शुक्रवार को मुंबई महानगरपालिका के कुछ अधिकारियों ने राणे के जुहू में स्थित बंगले पर अवैध निर्माण को लेकर छानबीन की थी जिसके बाद दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई है।

विस्तार

किरीट सोमैया को भी घेरा

राउत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया को भी निशाने पर लिया। राउत ने कहा, आप (किरीट सोमैया) घोटाले के दस्तावेज केंद्रीय एजेंसियों को दें, मैं आपके दे दूंगा। धमकी मत दो, हम नहीं डरेंगे। पालघर में उनके 260 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यह उनके बेटे के नाम पर है, उनकी पत्नी निदेशक हैं। जांच करनी चाहिए कि उन्हें पैसे कैसे मिले।



राउत ने कहा, हम महाराष्ट्र में चल रहे आपराधिक सिंडिकेट को खत्म करेंगे। हम रोजाना एक एक्सपोज करेंगे और इसकी जानकारी देंगे। मुंबई में शुरू हुई रंगदारी की व्यवस्था का पर्दाफाश करने से नहीं कतराएंगे।



राणे के बंगले पर पहुंचे बीएमसी के अधिकारी

दरअसल, शुक्रवार को मुंबई महानगरपालिका के कुछ अधिकारियों ने राणे के जुहू में स्थित बंगले पर अवैध निर्माण को लेकर छानबीन की थी और इसके बाद इसे लेकर उन्हें एक नोटिस भी मिला। इसके बाद नारायण राणे ने ट्वीट कर शिवसेना पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने शुक्रवार को कहा बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के चार लोगों के लिए ईडी का नोटिस तैयार है।



राणे ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मुझे पता चला है कि मातोश्री के चार लोगों के लिए प्रवर्तन निदेशालय विभाग का नोटिस तैयार है। उन्होंने कहा, लोकसभा सदस्य विनायक राउत के लिए यह खास खबर है। एक बार ऐसा हो गया तो वे और उनके बॉस कहां भागेंगे?



बंगले में अवैध निर्माण पर केंद्रीय मंत्री राणे को नोटिस जारी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू स्थित बंगले में अनुमति से अधिक निर्माण कराने की शिकायत मिलने के बाद नोटिस जारी किया है। बीएमसी की टीम ने बृहस्पतिवार को उनके बंगले पर नोटिस चस्पा किया था।



Narayan Rane is threatening that he has our horoscope, Stop giving threats: Sanjay Raut