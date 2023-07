‘योग की हेरा फेरी’: नागालैंड के मंत्री ने शेयर किया कुछ ऐसा, लोगों का हंसकर हुआ बुरा हाल

नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। वे अक्सर अपने मजाकिया अंदाज के लिए लोगों के बीच जाने जाते हैं। यही नहीं वे गंभीर मुद्दों पर बात करने के अलावा काफी दिलचस्प और फनी पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, जो यूजर्स को काफी पसंद आते हैं। अब उन्होंने एक बार ट्वीटर पर कुछ फोटो पोस्ट की है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई।

अलॉन्ग ने छह जुलाई को एक मजाकिया पोस्ट किया। इसमें वह योग की कक्षा में भाग लेते हुए दिख रहे हैं। वह विभिन्न योग मुद्रा में दिखाई दे रहे। इतना ही नहीं मंत्री ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है- ‘समोसा से सवासना तक’।

उन्होंने आगे लिखा कि यह सिर्फ योग नहीं है, यह योग की हेरा फेरी है। इस पल में मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूं।





From Samosa to Savasana!



This isn't just yoga, it's 'Yoga Ki Hera Pheri' 😉



Having my Anulom Vilom Moment 😋 pic.twitter.com/tN7PIcFX2J