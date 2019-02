जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने 51 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। ट्रस्ट ने कहा है कि इस हमले में सीआरपीएफ के जिन जवानों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं, उनके परिवारों को मदद के तौर पर यह राशि दी जाएगी।

Mumbai's Shri Siddhivinayak Temple trust has announced Rs 51 lakhs as a help for the families of CRPF personnel who lost their lives in #PulwamaAttack