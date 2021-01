मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को धमकी देने वाला युवक गुजरात से गिरफ्तार

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की मेयर और शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी देने वाले 20 वर्षीय एक शख्स को पुलिस ने बुधवार को गुजरात के जामनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनोज डोडिया के रूप में हुई है।

Mumbai Police arrest a man from Jamnagar, Gujarat for allegedly giving death threat to Mumbai mayor Kishori Pednekar.



He has been remanded to police custody till 10th January. https://t.co/CLacmIsyBZ