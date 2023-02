Mumbai: मुंबई एयरपोर्ट से करोड़ों का सोना और विदेशी मुद्रा जब्त, तस्करी का तरीका हैरान कर देगा

कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए का सोना और विदेशी मुद्रा जब्त की है। खबर के अनुसार, 8-9 फरवरी 2023 को यह जब्ती हुई है। जिसमें कस्टम विभाग ने एक व्यक्ति से करीब 2.8 किलो सोना जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1.44 करोड़ रुपए है। कस्टम विभाग ने एक यात्री से करीब 90 हजार अरब अमीराती दिरहम और अन्य यात्री से 90 हजार यूएस डॉलर जब्त किए हैं। जब्त की गई विदेशी मुद्रा की कीमत करीब 92 लाख रुपए आंकी गई है।

#WATCH | On 8-9 Feb 2023, officers of Mumbai Airport Customs seized around 2.8 Kg gold valued at Rs 1.44 Crore in 3 different cases and 90,000 AED & 90,000 USD, totally valued at Rs 92.43 Lakh in 2 different cases: Customs