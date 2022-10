Tamil Nadu: द्रमुक नेता सादिक ने भाजपा की महिला नेताओं पर की अपमानजनक टिप्पणी, सांसद कनिमोझी ने मांगी माफी

डीएमके नेता सैदाई सादिक द्वारा तमिलनाडु भाजपा की महिला नेताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की महिला विंग की सचिव और सांसद कनिमोझी ने गुरुवार को खुले तौर पर माफी मांगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप में डीएमके प्रवक्ता सैदाई सादिक द्वारा अभिनेत्रा से भाजपा नेता बनीं खुशबू सुंदर, नमिता, गौतमी और गायत्री रघुराम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते साफ सुना जा सकता है। उन्हें यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि भगवा पार्टी तमिलनाडु में पैठ बनाने के लिए केवल इन अभिनेत्रियों पर निर्भर है। सादिक ने इन चारों भाजपा नेत्रियों को आइटम करार दिया था और उनके साथ-साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणी की थी।सादिक की टिप्पणी पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब उन्होंने कहा कि "अभिनेत्री से भाजपा नेता बनी ये चारों महिलाएं "आइटम" हैं। सादिक ने कहा कि “खुशबू कहती हैं कि तमिलनाडु में कमल खिलेगा। मैं कहता हूं कि अमित शाह के सिर पर बाल वापस आ जाएंगे लेकिन तमिलनाडु में कमल के खिलने की कोई संभावना नहीं है।

खुशबू ने ट्वीट कर सीएम स्टालिन से पूछे सवाल

इस टिप्पणी के बाद भाजपा की महिला नेता खुशबू सुंदर ने कनिमोझी को टैग करते हुए एक ट्वीट में सवाल उठाया और पूछा कि क्या महिलाओं का अपमान करना न्यू द्रविड़ मॉडल का हिस्सा है? जब पुरुष महिलाओं को गाली देते हैं, तो कहा जाता है कि देखो, इसकी किस तरह की परवरिश की गई है और किस तरह के जहरीले वातावरण में उनका पालन-पोषण हुआ है। ऐसे ही पुरुष महिला के गर्भ का अपमान करते हैं। ऐसे पुरुष खुद को कलैग्नर के अनुयायी कहते हैं। क्या यह सीएम स्टालिन के शासन के तहत नया द्रविड़ मॉडल है?



I apologise as a woman and human being for what was said.This can never be tolerated irrespective of whoever did it,of the space it was said or party they adhere to.And I’m able to openly apologise for this because my leader @mkstalin and my party @arivalayam don’t condone this. https://t.co/FyVo4KvU9A