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मोरारी बापू ने कहा कि नई पीढ़ी को विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य के भीतर विनम्रता का भाव पैदा होता है। उनके मुताबिक, जीवन में केवल आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान और विनय रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं को आनंदमय जीवन जीने का संदेश देते हुए कहा कि जिसके भीतर आनंद पाने की प्रबल इच्छा होगी, वही डाकोर आएगा। उनका संदेश था कि जीवन में विनम्रता और आनंद दोनों का विशेष महत्व है।रामकथा के दौरान मोरारी बापू ने यात्रा के वास्तविक अर्थ पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सफर वही कर सकते हैं, जो सफर में भी सफर करना जानते हैं। उनके अनुसार, केवल किसी स्थान तक पहुंच जाना यात्रा नहीं है। यात्रा के दौरान भी कुछ सीखने और आनंद प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने साधु के भैरव भजन का उल्लेख करते हुए कठिनाइयों को स्वीकार करने और आध्यात्मिक साधना के रास्ते पर दृढ़ बने रहने का संदेश दिया। उनके मुताबिक, यात्रा का असली महत्व मन के भीतर आनंद और उसे पाने की इच्छा में है।मोरारी बापू ने डाकोर से अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए यहां पहले सुनाई गई रामकथा का एक प्रसंग साझा किया। उन्होंने बताया कि एक बार कथा सुनाने के बदले उन्हें एक हजार रुपये मिले थे। इस पुराने अनुभव के जरिए उन्होंने अपने शुरुआती दिनों की यादें भी साझा कीं। कथा के दौरान उन्होंने साधु जीवन में धन की जरूरत पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनका कोई बैंक खाता नहीं है। साधु को बैंक खाते की क्या जरूरत है। इस तरह उन्होंने सादगी और आध्यात्मिक जीवन को लेकर अपना दृष्टिकोण सामने रखा।