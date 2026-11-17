मोरारी बापू का जेन-जी को संदेश: बोले- विनय पत्रिका पढ़े नई पीढ़ी, जीवन में आएगी विनम्रता; साधुओं पर क्या कहा?
आदित्य पाण्डेय, अमर उजाला Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Tue, 17 Nov 2026 07:37 AM IST
सार
भारत स्वस्तिक यात्रा के तहत गुजरात के डाकोर पहुंचे मोरारी बापू ने नई पीढ़ी को विनम्रता और आनंदमय जीवन का संदेश दिया। उन्होंने जेन-जी से विनय पत्रिका पढ़ने की अपील की और कहा कि इससे जीवन में विनम्रता आएगी। साधु जीवन में बैंक खाते की जरूरत पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। आखिर मोरारी बापू ने नई पीढ़ी को विनय का रास्ता क्यों दिखाया और अपनी पुरानी कथा का कौन सा किस्सा सुनाया? आइए, विस्तार से पूरे मामले को जानते हैं...
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विस्तार
गुजरात के डाकोर में रामकथा के दौरान कथावाचक मोरारी बापू ने नई पीढ़ी को जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य समझाए। उन्होंने खासतौर पर जेन-जी यानी युवाओं से विनय पत्रिका पढ़ने की अपील की। उनका कहना है कि इसे पढ़ने से जीवन में विनम्रता आएगी। उन्होंने आनंदमय जीवन जीने की इच्छा को भी महत्वपूर्ण बताया। भारत स्वस्तिक यात्रा के तहत सोमवार को डाकोर पहुंचे मोरारी बापू ने रणछोड़रायजी मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण और उनके भक्त बोडाणा की भक्ति का स्मरण किया। इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिक जीवन, यात्रा के अर्थ और साधु के जीवन में धन की जरूरत जैसे विषयों पर भी बात की।
जेन-जी को विनय पत्रिका पढ़ने की सलाह क्यों दी?
मोरारी बापू ने कहा कि नई पीढ़ी को विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य के भीतर विनम्रता का भाव पैदा होता है। उनके मुताबिक, जीवन में केवल आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान और विनय रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं को आनंदमय जीवन जीने का संदेश देते हुए कहा कि जिसके भीतर आनंद पाने की प्रबल इच्छा होगी, वही डाकोर आएगा। उनका संदेश था कि जीवन में विनम्रता और आनंद दोनों का विशेष महत्व है।
मोरारी बापू ने यात्रा को लेकर क्या समझाया?
रामकथा के दौरान मोरारी बापू ने यात्रा के वास्तविक अर्थ पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सफर वही कर सकते हैं, जो सफर में भी सफर करना जानते हैं। उनके अनुसार, केवल किसी स्थान तक पहुंच जाना यात्रा नहीं है। यात्रा के दौरान भी कुछ सीखने और आनंद प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने साधु के भैरव भजन का उल्लेख करते हुए कठिनाइयों को स्वीकार करने और आध्यात्मिक साधना के रास्ते पर दृढ़ बने रहने का संदेश दिया। उनके मुताबिक, यात्रा का असली महत्व मन के भीतर आनंद और उसे पाने की इच्छा में है।
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एक हजार रुपये मिलने का कौन सा पुराना किस्सा सुनाया?
मोरारी बापू ने डाकोर से अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए यहां पहले सुनाई गई रामकथा का एक प्रसंग साझा किया। उन्होंने बताया कि एक बार कथा सुनाने के बदले उन्हें एक हजार रुपये मिले थे। इस पुराने अनुभव के जरिए उन्होंने अपने शुरुआती दिनों की यादें भी साझा कीं। कथा के दौरान उन्होंने साधु जीवन में धन की जरूरत पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनका कोई बैंक खाता नहीं है। साधु को बैंक खाते की क्या जरूरत है। इस तरह उन्होंने सादगी और आध्यात्मिक जीवन को लेकर अपना दृष्टिकोण सामने रखा।
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जेन-जी को विनय पत्रिका पढ़ने की सलाह क्यों दी?
मोरारी बापू ने कहा कि नई पीढ़ी को विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य के भीतर विनम्रता का भाव पैदा होता है। उनके मुताबिक, जीवन में केवल आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान और विनय रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं को आनंदमय जीवन जीने का संदेश देते हुए कहा कि जिसके भीतर आनंद पाने की प्रबल इच्छा होगी, वही डाकोर आएगा। उनका संदेश था कि जीवन में विनम्रता और आनंद दोनों का विशेष महत्व है।
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मोरारी बापू ने यात्रा को लेकर क्या समझाया?
रामकथा के दौरान मोरारी बापू ने यात्रा के वास्तविक अर्थ पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सफर वही कर सकते हैं, जो सफर में भी सफर करना जानते हैं। उनके अनुसार, केवल किसी स्थान तक पहुंच जाना यात्रा नहीं है। यात्रा के दौरान भी कुछ सीखने और आनंद प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने साधु के भैरव भजन का उल्लेख करते हुए कठिनाइयों को स्वीकार करने और आध्यात्मिक साधना के रास्ते पर दृढ़ बने रहने का संदेश दिया। उनके मुताबिक, यात्रा का असली महत्व मन के भीतर आनंद और उसे पाने की इच्छा में है।
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एक हजार रुपये मिलने का कौन सा पुराना किस्सा सुनाया?
मोरारी बापू ने डाकोर से अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए यहां पहले सुनाई गई रामकथा का एक प्रसंग साझा किया। उन्होंने बताया कि एक बार कथा सुनाने के बदले उन्हें एक हजार रुपये मिले थे। इस पुराने अनुभव के जरिए उन्होंने अपने शुरुआती दिनों की यादें भी साझा कीं। कथा के दौरान उन्होंने साधु जीवन में धन की जरूरत पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनका कोई बैंक खाता नहीं है। साधु को बैंक खाते की क्या जरूरत है। इस तरह उन्होंने सादगी और आध्यात्मिक जीवन को लेकर अपना दृष्टिकोण सामने रखा।