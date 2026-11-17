दक्षिण एशिया के देशों को साहित्य और संस्कृति के जरिए जोड़ने के उद्देश्य से दिल्ली में 67वें सार्क-फॉस्वाल साहित्य महोत्सव की शुरुआत हुई। चार दिवसीय आयोजन में भारत समेत कई देशों के साहित्यकार, लेखक और विचारक हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव का विषय है- पृथ्वी ही हमारा एकमात्र घर है। ऐसे समय में जब राजनीति के रास्ते मुश्किल हो रहे हैं, क्या साहित्य पड़ोसी देशों के बीच संवाद और रिश्तों को नई मजबूती दे सकता है?

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नई दिल्ली में 67वें सार्क-फॉस्वाल साहित्य महोत्सव का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ। दक्षिण एशिया के अलग-अलग देशों की भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों को एक मंच पर लाने वाले इस आयोजन में साहित्य के जरिए आपसी संवाद और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर (फॉस्वाल) की ओर से किया जा रहा है। इसका विषय 'पृथ्वी ही हमारा एकमात्र घर है' रखा गया है। नई दिल्ली स्थित एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर के सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह में साहित्य, संस्कृति, कूटनीति और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर दक्षिण एशिया के साझा भविष्य को लेकर चर्चा हुई।महोत्सव के उद्घाटन सत्र में फॉस्वाल की संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री अजीत कौर ने स्वागत संवाद के दौरान आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जब राजनीति के पास संवाद की भाषा कम पड़ने लगे, तो साहित्य को बोलना चाहिए। उनका संदेश था कि देशों के बीच राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद लेखक, कवि और साहित्यकार बातचीत के रास्ते खुले रख सकते हैं। साहित्य लोगों को एक-दूसरे की संस्कृति, भाषा, भावनाओं और समस्याओं को समझने का अवसर देता है। यही वजह है कि इस महोत्सव में साहित्य को दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने का माध्यम बनाया गया है।उद्घाटन समारोह में दक्षिण एशिया के कई देशों की प्रमुख साहित्यिक हस्तियों को सार्क-फॉस्वाल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें भूटान की कुंजांग चोडेन, भारत के आलोक भल्ला, अमरेंद्र खटुआ, सुरेश गोयल और डॉ. हरिंदर एस सिक्का, बांग्लादेश के नुरुल हक और नेपाल के केशब सिगदेल शामिल हैं। इन साहित्यकारों को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मान दिया गया। इसके अलावा भारत के देव प्रकाश चौधरी, डॉ. शेहपर रसूल, कविता सिंघल, डॉ. रवैल सिंह और डॉ. सुशमिंदर जीत कौर को भी सम्मानित किया गया। इस आयोजन में अलग-अलग देशों के लेखकों की भागीदारी दक्षिण एशिया की साझा साहित्यिक विरासत को सामने लाती है।इस बार महोत्सव का विषय 'पृथ्वी ही हमारा एकमात्र घर है' रखा गया है। इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण और धरती के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दक्षिण एशिया के देश भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां भी इन देशों को प्रभावित करती हैं। ऐसे में साहित्य के माध्यम से इन समस्याओं पर विचार करना और साझा जिम्मेदारी का संदेश देना आयोजन का अहम उद्देश्य है। चार दिवसीय महोत्सव साहित्यकारों को अपने विचार साझा करने और राजनीतिक सीमाओं से आगे बढ़कर सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत करने का अवसर प्रदान कर रहा है।