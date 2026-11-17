महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के विलय की चर्चा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दो दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण से अलग-अलग मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान बंद कमरे में भी चर्चा हुई। खास बात यह है कि एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। ऐसे में शाह की इन मुलाकातों को महाराष्ट्र में महायुति की आगे की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पुणे पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने पुणे के मूढ़वा में सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। इसके बाद देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उस होटल पहुंचे, जहां शाह ठहरे हुए थे। सोमवार सुबह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शाह से मुलाकात की। इसके बाद शाह, फडणवीस और शिंदे के बीच करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इन बैठकों में हुई चर्चा का आधिकारिक ब्योरा सामने नहीं आया है, लेकिन एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की संभावनाओं के बीच इन्हें काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक, शाह ने फडणवीस और शिंदे के साथ इस घटनाक्रम के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की। इसमें संभावित विलय से महायुति को होने वाले राजनीतिक फायदे और नुकसान पर भी विचार किया गया। अगर दोनों गुट एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। ऐसे में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए सीटों के बंटवारे, नेतृत्व और भविष्य की राजनीतिक रणनीति जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं।बैठक खत्म होने के बाद अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक ही कार में सवार होकर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इससे पहले शाह ने पुणे में अजित पवार की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के बाद सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की थी। लगातार हुई इन बैठकों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। हालांकि, शाह और राज्य के नेताओं के बीच हुई बातचीत का आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है। ऐसे में इन मुलाकातों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या बदलाव होगा, इस पर नजरें टिकी हैं।