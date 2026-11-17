नई दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव’ के आधिकारिक विमोचन समारोह में भावुक हो गईं। पति राजीव गांधी की हत्या के बाद के मुश्किल दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह टूट गई थीं। उस समय उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी ने उन्हें माता-पिता की तरह संभाला। सोनिया ने दोनों बच्चों को गले लगाकर अपनी भावनाएं साझा कीं। उन्होंने बताया कि किताब के कुछ हिस्से लिखना उनके लिए बेहद मुश्किल रहा, खासकर वे हिस्से जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या से जुड़े हैं।

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सोनिया ने बताया कि राजीव गांधी की हत्या ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। इस दुख से उबरना उनके लिए आसान नहीं था। उस समय राहुल और प्रियंका ने उन्हें संभाला और परिवार की जिम्मेदारी उठाई। सोनिया के मुताबिक, किताब लिखने का एक बड़ा उद्देश्य अपने परिवार, सास, पति और बच्चों से जुड़ी भावनाओं को लोगों के सामने रखना था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी प्रियंका के बारे में कई ऐसी बातें कही गईं, जो मनगढ़ंत थीं और जिनसे परिवार को दुख पहुंचा।सोनिया गांधी ने अपनी सास इंदिरा गांधी के साथ रिश्तों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह इंदिरा गांधी को मां कहने से बचती थीं, क्योंकि उनके लिए उनकी इतालवी मां ही एकमात्र मां थीं। वह इंदिरा गांधी से काफी डरती भी थीं। हालांकि, राहुल और प्रियंका के जन्म के बाद इंदिरा का व्यवहार उनके प्रति अधिक कोमल हो गया। धीरे-धीरे सोनिया भी उन्हें मां कहने लगीं। उन्होंने यह भी बताया कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल और प्रियंका का जीवन घर की चारदीवारी तक सीमित हो गया था।कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भी अपने माता-पिता की प्रेम कहानी से जुड़ी जगह का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के उसी रेस्तरां में गए थे, जहां राजीव और सोनिया की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। राहुल ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने भी वहां चिकन शैस्यूर ऑर्डर किया था, लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। सोनिया ने राहुल के नामकरण से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी पंडित बुलाकर नामकरण कराना चाहती थीं, लेकिन सोनिया का मानना था कि इसके लिए पंडित की क्या जरूरत है।हार्परकॉलिन्स इंडिया की ओर से प्रकाशित इस किताब को पिछले मंगलवार को जारी किया गया था। प्रकाशक का दावा है कि महज एक सप्ताह में इसकी दो लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि लोगों से मिले प्यार से वह अभिभूत हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता शामिल हुए। भाजपा नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी भी चर्चा में रही। पंजाब चुनाव से पहले उनकी उपस्थिति को लेकर नए सियासी समीकरणों की अटकलें लगाई जाने लगीं।