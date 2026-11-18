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उन्होंने उज्जैन के स्वस्तिक को महादेव के चार तत्वों भस्म, भिक्षा, भूत और भुजंग से जोड़ते हुए कहा कि इनमें शिव का स्वरूप समाया है। युवाओं से रुद्राष्टक का पाठ करने और महाकाल के प्रति श्रद्धा रखने का आह्वान भी किया।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मोरारी बापू के आगमन और राम कथा से ऐसा लग रहा है कि सिंहस्थ कुंभ का शुभारंभ पहले ही हो चुका है। उन्होंने उज्जैन को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग व भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम की धरती बताते हुए आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से सांस्कृतिक पहचान को नई ऊर्जा मिलती है।संतकृपा सनातन संस्थान की भारत स्वस्तिक यात्रा के दूसरे चरण में करीब एक हजार श्रद्धालु कैलाश भारत गौरव और चित्रकूट भारत गौरव नाम की दो विशेष ट्रेनों से उज्जैन पहुंचे। 22 और 16 कोच वाली ये ट्रेनें यात्रा के चौथे पड़ाव पर पहुंचीं।