सड़क पर चलते समय गड्ढों से बचना हो या जमीन खरीदने से पहले उसके मालिकाना हक की जांच करना, अब इन कामों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मदद कर रहा है। भारत में छात्र और स्टार्टअप ऐसे डिजिटल उपकरण तैयार कर रहे हैं, जो रोजमर्रा की बड़ी समस्याओं का समाधान आसान बना सकते हैं। खास बात यह है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल केवल सड़क और जमीन तक सीमित नहीं है। अस्पतालों में मरीजों की जांच रिपोर्ट समझने और बीमारियों के बढ़ते मामलों का पता लगाने में भी एआई डॉक्टरों की मदद कर रहा है। यानी तकनीक अब लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर सरकारी व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच रही है।

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लैंडीड प्लेटफॉर्म... 24 राज्यों के 1.8 अरब दस्तावेजों के आधार पर जमीन के मालिकाना हक और रिकॉर्ड की गड़बड़ियों की जांच करता है।

24 राज्यों के 1.8 अरब दस्तावेजों के आधार पर जमीन के मालिकाना हक और रिकॉर्ड की गड़बड़ियों की जांच करता है। विज्ञापन विज्ञापन गौरव सेन का एआई एप... डैशकैम और सैटेलाइट नेविगेशन से सड़क के गड्ढे पहचानकर नगर निकाय अधिकारियों को सूचना देता है।

डैशकैम और सैटेलाइट नेविगेशन से सड़क के गड्ढे पहचानकर नगर निकाय अधिकारियों को सूचना देता है। वैद्य टूल... मुंबई के नगर निकाय अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहा यह उपकरण मरीजों की लैब रिपोर्ट समझने में मदद करता है। यह डॉक्टरों को मरीज की पुरानी बीमारियों और दवाओं का ब्योरा उपलब्ध कराता है। साथ ही अस्पतालों में किन बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं, इसका रुझान पहचानने में भी मदद करता है। इसे फ्रैक्टल एनालिटिक्स ने तैयार किया है।

चेन्नई के संजय मांडवा ने जमीन के दस्तावेजों की जांच के लिए लैंडीड नाम का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यह 24 राज्यों के करीब 1.8 अरब दस्तावेजों के आधार पर जमीन के मालिकाना हक और रिकॉर्ड में मौजूद गड़बड़ियों की पड़ताल करता है। इससे जमीन खरीदने वालों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि संपत्ति के दस्तावेज सही हैं या उनमें कोई समस्या है। वहीं, बंगलूरू के गौरव सेन ने ऐसा एआई एप बनाया है, जो सड़क के गड्ढों की पहचान करता है। यह एप डैशकैम और सैटेलाइट नेविगेशन की मदद से गड्ढों को पहचानकर उनकी जानकारी संबंधित नगर निकाय अधिकारियों तक पहुंचाता है। इससे सड़कों की खराब हालत की पहचान और मरम्मत की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।



एआई स्टार्टअप को मिल रही फंडिंग, फिर भी क्या हैं बड़ी चुनौतियां?

भारत में एआई से जुड़े स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस साल के पहले नौ महीनों में भारतीय एआई स्टार्टअप ने एक अरब डॉलर से अधिक की फंडिंग जुटाई है। इससे इस क्षेत्र में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का पता चलता है। हालांकि, केवल पैसा मिलने से इन तकनीकों को बड़े स्तर पर लागू करना आसान नहीं है। महंगे कंप्यूटिंग संसाधन, चिप की कमी और जटिल नियम स्टार्टअप के सामने बड़ी बाधाएं हैं। इसके अलावा सरकारी परियोजनाओं में तैयार की गई तकनीक को लंबे समय तक चलने वाले कारोबार में बदलना भी चुनौती है। ऐसे में भारत के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ एआई के नए समाधान विकसित करने हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने का रास्ता भी तैयार करना है।