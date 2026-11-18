भारत की खूबसूरत वादियां, ऐतिहासिक इमारतें, वन्यजीव और अलग-अलग संस्कृतियां अब दुनिया के पर्यटकों को पहले से ज्यादा आकर्षित कर रही हैं। देश के पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही पहचान इसी का संकेत है। वर्ष 2027 के लिए भारत को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य चुना गया है। इसके साथ ही गुजरात और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को दुनिया की बेहतरीन घूमने की जगहों में शामिल किया गया है। इससे भारत के पर्यटन क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इन जगहों को केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और अनोखे यात्रा अनुभवों के लिए भी चुना गया है।

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ट्रैवल प्लस लीजर पत्रिका ने भारत को वर्ष 2027 का पर्यटन गंतव्य चुना है। वहीं, लोनली प्लैनेट ने दुनिया की 50 बेहतरीन घूमने की जगहों की सूची में गुजरात और दार्जिलिंग को जगह दी है। इस सूची में कुल 50 नाम हैं, जिनमें 25 पर्यटन स्थल और 25 यात्रा अनुभव शामिल हैं। इसका मतलब है कि भारत को अब केवल एक देश के तौर पर घूमने की जगह नहीं माना जा रहा, बल्कि यहां के अलग-अलग क्षेत्रों और उनके खास अनुभवों को भी दुनिया के सामने पहचान मिल रही है। गुजरात और दार्जिलिंग का चयन इसी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय दिलचस्पी को दिखाता है।गुजरात: कच्छ का सफेद रण, गिर के शेर, ऐतिहासिक धरोहरें और पारंपरिक हस्तशिल्प इस राज्य की पहचान हैं। यहां पर्यटकों को प्राकृतिक नजारों के साथ इतिहास और स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलता है।दार्जिलिंग: हिमालय के खूबसूरत नजारे, चाय के बागान और ऐतिहासिक टॉय ट्रेन इसे खास बनाते हैं। यहां की 88 किलोमीटर लंबी नैरो गेज रेललाइन का निर्माण 1879 से 1881 के बीच हुआ था। वर्ष 1999 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इसे वर्ष 2027 के 25 प्रमुख यात्रा अनुभवों में भी शामिल किया गया है।भारत में केवल विदेशी पर्यटकों की दिलचस्पी ही नहीं बढ़ रही, बल्कि देश के भीतर भी घूमने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2024 में करीब 2.95 अरब घरेलू पर्यटक यात्राएं दर्ज की गईं, जो 2023 के मुकाबले 17.5 फीसदी अधिक थीं। हालांकि, पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण गोवा जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ रही है। इससे पर्यावरण पर भी दबाव पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय समुदायों से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा देने और कम चर्चित जगहों को पर्यटकों के सामने लाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत के लिए यह मौका है कि वह गुजरात और दार्जिलिंग जैसे चर्चित स्थलों के साथ-साथ अपने दूसरे खूबसूरत और ऐतिहासिक क्षेत्रों को भी दुनिया के पर्यटन नक्शे पर मजबूत जगह दिलाए।