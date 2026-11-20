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परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण व्यक्ति की निजी आध्यात्मिक अनुभूति है। इसमें दूसरे लोगों के प्रति सम्मान और अपनत्व कम नहीं होना चाहिए।उर्दू के एक मशहूर शायर के कलाम से उन्होंने इसी भाव को सहज और दिलचस्प अंदाज में रखा। उनके कथन में एक तरफ कृष्ण के प्रति मोहब्बत की गहराई थी, तो दूसरी तरफ उन सभी अच्छे लोगों के लिए अपनापन था, जो इस प्रेम को अलग अर्थ में समझ सकते हैं। बापू चैतन्य महाप्रभु की बैठक में पहुंचे। यहांं चंपेश्वर महादेव के दिव्य स्वरूप का दर्शन भी किए।चंपारण पहुंचने पर बापू ने इस भूमि के आध्यात्मिक महत्व और भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति परंपरा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक प्रवचनों में अक्सर अन्य आश्रय शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनकी समझ में इसका वास्तविक भाव अनन्य आश्रय है। इसका अर्थ है कि किसी दूसरे सहारे की अपेक्षा किए बिना एक ही परमात्मा के प्रति पूर्ण और अटूट श्रद्धा रखी जाए। परमात्मा के प्रति समर्पण ही भक्ति का मूल भाव है।