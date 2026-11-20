देशभर के लाखों विद्यार्थियों के लिए अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड (एयूएनओ) की लेवल-1 के दूसरे चरण की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 18 नवंबर से शुरू हुआ यह चरण 27 नवंबर 2026 तक चलेगा। देश के अलग-अलग हिस्सों से विद्यार्थी इसमें उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस ओलंपियाड का मकसद सिर्फ बच्चों को अंक या रैंक देना नहीं है, बल्कि उनकी पढ़ाई की क्षमता को पहचानना और यह बताना भी है कि उन्हें किन विषयों में सुधार करने की जरूरत है। इसके जरिए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे बच्चों के प्रदर्शन से अपनी तुलना करने का मौका भी मिलेगा। इस बार प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार और विशेष मेंटरशिप के अवसर भी रखे गए हैं।

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विषय कक्षा परीक्षा की तारीख टेक एंड एआई 3 से 10 22 नवंबर (ऑनलाइन) मैथमेटिक्स 1 से 10 23 नवंबर साइंस 3 से 10 25 नवंबर लॉजिकल रीजनिंग 3 से 10 26 नवंबर हिंदी 3 से 10 27 नवंबर

एयूएनओ में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स विषय रखे गए हैं। वहीं, कक्षा 3 से 10 तक के विद्यार्थी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, हिंदी और टेक एंड एआई विषयों में हिस्सा ले सकते हैं। इस बार परीक्षा के बाद मिलने वाली एआई परफॉरमेंस रिपोर्ट को भी पहले से अधिक उन्नत बनाया गया है। इसमें विद्यार्थियों को केवल अंक और रैंक नहीं मिलेंगे, बल्कि उनके प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण भी दिया जाएगा। इससे बच्चे अपनी विषयवार ताकत, कमजोरियों और राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन को समझ सकेंगे। अभिभावकों को भी इससे बच्चों की आगे की तैयारी के लिए सही दिशा तय करने में मदद मिलेगी।लेवल-1 के दूसरे चरण की परीक्षाएं अलग-अलग विषयों के लिए तय तारीखों पर आयोजित की जा रही हैं। विद्यार्थियों को अपने विषय और कक्षा के अनुसार परीक्षा की तारीख का ध्यान रखना होगा। परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है।

टॉपर्स को आईआईटी दिल्ली में मेंटरशिप का मौका कैसे मिलेगा?

इस साल एयूएनओ के साथ पैन आईआईटी एलुमनाई एसोसिएशन भी मेंटरिंग पार्टनर के रूप में जुड़ा है। इसके तहत कक्षा 5 से 10 तक के नेशनल टॉपर्स को आईआईटी दिल्ली कैंपस में एक दिवसीय विशेष मेंटरशिप सेशन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस दौरान विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थान के माहौल को करीब से समझने और अनुभवी मेंटर्स से सीखने का मौका मिलेगा। यह पहल बच्चों को पढ़ाई के साथ भविष्य की संभावनाओं और लक्ष्य तय करने में भी मदद कर सकती है।



नेशनल लेवल: 21000 रुपये, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट।

21000 रुपये, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। स्टेट लेवल: 5100 रुपये, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट।

5100 रुपये, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। डिस्ट्रिक्ट लेवल: मेडल और सर्टिफिकेट।

मेडल और सर्टिफिकेट। स्कूल लेवल: स्कूल टॉपर्स को मेडल।

स्कूल टॉपर्स को मेडल। हर प्रतिभागी को: पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट।

इस बार ओलंपियाड में हर स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। सबसे बड़ा आकर्षण चैंपियन अवार्ड है। इसके तहत टॉप-3 चैंपियन अवार्ड विजेताओं को एक अभिभावक के साथ यूरोपियन स्पेस सेंटर जाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है।



लेवल-2 की परीक्षा कब होगी और जानकारी कहां मिलेगी?

लेवल-1 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 20 फीसदी चयनित विद्यार्थी लेवल-2 की परीक्षा में बैठ सकेंगे। यह परीक्षा फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी। यानी विद्यार्थियों के पास अगले चरण तक पहुंचने के लिए अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अवसर है। ओलंपियाड से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी और अभिभावक दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 1800 121 1166 पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है। इस तरह एयूएनओ विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा परखने, राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन समझने और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करा रहा है।