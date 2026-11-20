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1. पीएम मोदी करेंगे पहले एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले में पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन करेंगे। तीन दिवसीय यह अंतरराष्ट्रीय मंच 20 से 22 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध और परस्पर जुड़ी सभ्यतागत विरासत का उत्सव मनाना, आपसी संबंधों को मजबूत करना तथा अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2025 में तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन में रखे गए प्रस्ताव पर आधारित है। उद्घाटन समारोह में 'वसुधैव कुटुंबकम' की थीम पर आधारित 'सिविलाइज़ेशन्स इन कन्वर्सेशन' नामक सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। इस दौरान 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के पुरातात्विक साक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाली 'अस्तित्व' प्रदर्शनी और 18वीं सदी की दुर्लभ सचित्र महाभारत स्क्रॉल का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विज्ञापन आज 20 जनवरी 2026 को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 7 बजकर 15 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि को देवउठनी एकादशी के तौर पर जाना जाता है। आज देशभर में कई अहम कार्यक्रम तय हैं। जहां पीएम मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले में एससीओ से जुड़े संवाद मंच का उद्घाट करेंगे तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा और विकास कार्यों को परखने के लिए अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे।

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2. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय अरुणाचल प्रदेश दौरा शुरू

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 नवंबर की शाम तीन दिवसीय दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे, जहां उनका मुख्य फोकस सुरक्षा और विकास कार्यों पर रहेगा। अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री बांदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित समारोह में अरुणाचल प्रदेश पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर' प्रदान करेंगे और नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा, वह ईटानगर के लोक भवन में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुनियादी ढांचा विकास, आंतरिक सुरक्षा और सीमा क्षेत्र विकास की समीक्षा बैठकें करेंगे। वह होलोंगी में एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। सियांग घाटी में प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना के विरोध के बीच गृह मंत्री के इस दौरे को राजनीतिक व प्रशासनिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।

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3. अभिषेक बनर्जी की अंतरिम राहत याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई

कलकत्ता हाईकोर्ट 20 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में कथित तौर पर दी गई आपत्तिजनक और धमकाने वाली टिप्पणियों से संबंधित है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया था कि 6 अक्टूबर को पूर्व में मिली अंतरिम सुरक्षा समाप्त होने के बाद समय रहते अदालत का रुख क्यों नहीं किया गया। बनर्जी के वकील द्वारा इसे चूक स्वीकार किए जाने के बाद अदालत ने 20 नवंबर की तारीख तय की थी। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को पूरी तरह रद्द करने की गुहार भी लगाई है।

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4. इटली के नेता की विवादित टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट में वीडियो हटाने की याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट इटली के राजनेता जियोकोमो फिलिबेक द्वारा हैदराबाद के भारत समिट में कथित तौर पर 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाने वाले वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग वाली याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष अधिवक्ता रिजवान अहमद ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' के महासचिव फिलिबेक ने सरकार की आलोचना करके और विपक्ष का समर्थन कर भारत के आंतरिक लोकतांत्रिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप किया है। फिलिबेक ने 13 और 14 नवंबर को आयोजित सम्मेलन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची अभियान का समर्थन करते हुए यह विवादित टिप्पणी की थी।

5. पोल्ट्री के लिए बर्ड फ्लू का पहला स्वदेशी टीका, शिवराज सिंह चौहान करेंगे राष्ट्र को समर्पित

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को पोल्ट्री के लिए भारत का पहला स्वदेशी निष्क्रिय एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा टीका राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह टीका भोपाल स्थित आईसीएआर-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान (आईसीएआर-एनआईएचएसएडी) द्वारा तैयार किया गया है। बर्ड फ्लू मुर्गियों के लिए बेहद संक्रामक और जानलेवा बीमारी है, जिससे संक्रमित झुंडों में मृत्यु दर 100 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। वर्ष 2006 से अब तक भारत में इसके 500 से अधिक प्रकोप दर्ज हो चुके हैं, जिससे पोल्ट्री उद्योग और किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। देश में अब तक मुर्गियों में सक्रिय 'क्लेड 2.3.2.1ए स्ट्रेन' के खिलाफ कोई विशिष्ट व्यावसायिक टीका उपलब्ध नहीं था। यह स्वदेशी टीका किसानों के आर्थिक नुकसान को रोकने और वायरस के फैलाव को थामने में प्रभावी साबित होगा।

6. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का तिरुचिरापल्ली दौरा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 20 नवंबर को तिरुचिरापल्ली के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुथुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल में 134 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित 600 बिस्तरों वाले छह मंजिला आधुनिक अस्पताल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह नवजात वार्ड का निरीक्षण कर 'थाईमामैन सीर' योजना के तहत नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठियां भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री होटल तमिलनाडु में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता वितरित करेंगे और नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस दौरे का मुख्य आकर्षण हवाई अड्डे से लेकर कार्यक्रम स्थलों के बीच आयोजित होने वाला 16 किलोमीटर लंबा रोड शो रहेगा, जिसके लिए शहर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए हैं।

7. बुलेट ट्रेन परियोजना: सूरत-बिलिमोरा 50 किमी खंड का होगा विद्युतीकरण

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत गुजरात में सूरत और बिलिमोरा के बीच 50 किलोमीटर लंबे पहले एलिवेटेड सेक्शन के ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) सिस्टम को 20 नवंबर को ऊर्जीकृत (विद्युतीकृत) किया जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के अनुसार, इस पूरे 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में उन्नत 2 x 25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है। इस नेटवर्क को बिजली आपूर्ति के लिए पूरे रूट पर 14 विशेष ट्रैक्शन सबस्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी निगरानी केंद्रीय नियंत्रण केंद्र से होगी। एनएचएसआरसीएल ने इस खंड पर हाई-वोल्टेज बिजली चालू होने के कारण स्थानीय नागरिकों और श्रमिकों को ट्रैक व तारों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। सरकार का लक्ष्य 2027 के मध्य तक सूरत से वापी के बीच बुलेट ट्रेन का पहला चरण शुरू करने का है।



8. राजस्थान पंचायत चुनाव: 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के मतों की गिनती

राजस्थान के 37 जिलों में संपन्न हुए पंचायत चुनावों के मतों की गिनती 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस चरण में 37 जिलों के 1,275 जिला परिषद वार्डों और 7,543 पंचायत समिति वार्डों के चुनाव परिणाम सामने आएंगे। मतगणना सभी जिला मुख्यालयों पर होगी, जिसमें पहले डाक मतपत्र और फिर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। इस परिणाम के आधार पर 25 नवंबर को जिला प्रमुख और 27 नवंबर को प्रधान पद के चुनाव कराए जाएंगे। चूंकि इन पदों के लिए दल-बदल कानून लागू नहीं होता, इसलिए हॉर्स-ट्रेडिंग और क्रॉस-वोटिंग के डर से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर रखी है। चुनाव परिणाम घोषित होते ही हारने वाले प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि विजेता प्रत्याशियों पर शीर्ष पदों के चुनाव तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी।