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आज की प्रमुख खबरों में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीति, मौसम, कारोबार, खेल और शिक्षा से जुड़े कई अहम घटनाक्रम शामिल हैं।दुनिया जगत की बात करें तो अमेरिकी बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन चेस ने साइबर हमले की जानकारी दी है। बैंक के थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं को निशाना बनाया गया, जिससे करीब 16 हजार संपन्न ग्राहकों के ईमेल और फोन नंबर लीक होने की आशंका है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अकवान के ओडिशा की ओर बढ़ने से तीन लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 69 ट्रेनें रद्द की गई हैं और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के पुराने किले में पहले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का उद्घाटन करेंगे। उधर, पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा दूसरे दलों से आए नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट देने की रणनीति बना रही है। पार्टी की नजर खासतौर पर सिख समुदाय और मालवा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने पर है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे और पहाड़ी राज्यों में बढ़ती ठंड ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में निखिल गुप्ता को आज सजा सुनाई जाएगी। अमेरिकी अभियोजकों ने 24 साल से अधिक की जेल की मांग की है। दूसरी ओर, दालों की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने नैफेड से अरहर और चने का स्टॉक खरीदने की सीमा 5,000 टन से घटाकर 1,000 टन कर दी है। अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड के दूसरे चरण की परीक्षाएं देशभर में जारी हैं, जो 27 नवंबर तक चलेंगी। खेल जगत में आज तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारत-ए टीम का मुकाबला नेपाल से होगा। वहीं, चीन में पुतिन की बैठकों से पहले रूस के दो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बॉम्बर विमान वियतनाम पहुंचे थे। इनके ताइवान के आसपास सक्रिय होने से क्षेत्र में सैन्य हलचल बढ़ गई।