फिर दिखी कार डिप्लोमेसी: पुतिन की गाड़ी में बैठे पीएम मोदी, प्रोटोकॉल तोड़ एक साथ हुए रवाना

पीएम मोदी-पुतिन एक ही कार में क्यों हुए रवाना?

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दोनों नेताओं की मुलाकात में क्या हुआ?

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ब्रिक्स बिजनेस फोरम में मोदी-पुतिन क्या संदेश देंगे?

मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात?

संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस से भी मिलेंगे पीएम मोदी?

दोनों भारत मंडपम में प्रदर्शनी स्थल की ओर जा रहे थे। यह कदम इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि आम तौर पर बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्राध्यक्षों के आने-जाने के लिए अलग-अलग वाहनों और सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद दोनों नेताओं का साथ कार में जाना उनकी व्यक्तिगत गर्मजोशी और आपसी सहजता को जरूर दिखाता है।प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने भारत मंडपम में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद वे प्रदर्शनी के लिए साथ रवाना हुए। भारत मंडपम में शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम का नेताओं का सत्र भी आयोजित होना है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन शाम पांच बजे ब्रिक्स बिजनेस फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित करने वाले हैं। यह कार्यक्रम 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले हो रहा है।ब्रिक्स बिजनेस फोरम का नेताओं का सत्र शुक्रवार को शाम पांच बजे होना है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के संबोधन पर नजर रहेगी। यह मंच कारोबार और आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दों के लिए अहम है। भारत की मेजबानी में होने वाला ब्रिक्स नेताओं का मुख्य शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऐसे में मोदी और पुतिन की साथ मौजूदगी भारत और रूस के बीच आर्थिक तथा कारोबारी संबंधों को लेकर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।ब्रिक्स कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। पेजेशकियन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत यात्रा के दौरान मोदी के साथ उनकी यह पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत पर भी नजर रहेगी, क्योंकि ईरान ब्रिक्स का सदस्य है और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति के बीच भारत के लिए ईरान के साथ संबंध महत्वपूर्ण हैं।प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के साथ मुलाकात भी शामिल है। गुतारेस भी ब्रिक्स की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय नेताओं और संगठनों के प्रमुखों के साथ नई दिल्ली में मौजूद हैं। इस मुलाकात के साथ प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स कार्यक्रम के दौरान कई अहम कूटनीतिक संपर्क होंगे। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक और साथ कार यात्रा चर्चा में है, वहीं ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ प्रस्तावित मुलाकातें भारत की व्यापक कूटनीतिक सक्रियता को दिखाती हैं।