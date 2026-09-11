एक्सप्लेनर: जमीन से आसमान तक ब्रिक्स के दौरान कैसा है सुरक्षा घेरा, पुतिन-जिनपिंग के लिए क्या हैं खास इंतजाम?

पुतिन के लिए चार स्तर की सुरक्षा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर आज सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली में विशेष व्यवस्था की गई है। उनके ठहरने वाले होटल को अभेद्य किले में तब्दील किया गया है और वहां चार स्तर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है।

पहला घेरा: क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी सीपीटी पुतिन की सबसे करीबी सुरक्षा संभालेगी और हर समय उनके साथ रहेगी।

क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी सीपीटी पुतिन की सबसे करीबी सुरक्षा संभालेगी और हर समय उनके साथ रहेगी। दूसरा घेरा: दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अंदरूनी सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी संभालेंगे।

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अंदरूनी सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी संभालेंगे। तीसरा घेरा: दिल्ली पुलिस के कमांडो और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात रहेंगे।

दिल्ली पुलिस के कमांडो और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात रहेंगे। चौथा घेरा: सबसे बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के पास होगी। होटल के बाहर और आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा।

पुतिन के साथ उनकी अपनी रूसी सुरक्षा टीम भी रहेगी। करीब 25 से 30 कमांडो और सुरक्षाकर्मी उनके साथ रहेंगे। उनके होटल में एक एडिशनल डीसीपी और दो एसीपी अलग-अलग शिफ्ट में तैनात किए गए हैं।

पुतिन की सुरक्षा में खास कार और विमान

पुतिन की सुरक्षा के लिए रूस अपना मोटरकेड भी लाता है। इसमें ऑरस सेनेट लिमोजिन शामिल होती है, जिसका इस्तेमाल उनके मॉस्को काफिले में भी किया जाता है। सेनाट करीब 7 मीटर लंबी बेहद सुरक्षित बख्तरबंद कार है। इसमें 4.4 लीटर ट्विन-टर्बो वी8 इंजन है, जो करीब 598 हॉर्सपावर की ताकत देता है। कार में बुलेटप्रूफ बॉडी और शीशे, रन-फ्लैट टायर और कई खास सुरक्षा इंतजाम हैं। इसके अंदर आराम के लिए प्रीमियम लेदर और आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं।



पुतिन का खास विमान आईएल-96-300पीयू भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है। इसे 'फ्लाइंग क्रेमलिन’ कहा गया है। इसमें सुरक्षित संचार व्यवस्था और सैटेलाइट फोन जैसी सुविधाओं का जिक्र है। इसे मिसाइल हमले से बचाने वाली विशेष सुरक्षा व्यवस्था से लैस बताया गया है।



कई रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि पुतिन की यात्रा के दौरान एक जैसा दूसरा विमान भी साथ उड़ सकता है। दोनों का मॉडल, रंग और बाहरी डिजाइन एक जैसा बताया गया है। इनमें से एक विमान में राष्ट्रपति होते हैं, जबकि दूसरा डिकॉय विमान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यह पता लगाना मुश्किल हो कि पुतिन किस विमान में हैं।



इस विमान की उड़ान क्षमता करीब 13 हजार किलोमीटर है। इसे रूस की परमाणु ताकत को नियंत्रित करने में सक्षम विशेष कमांड विमान के तौर पर भी बताया गया है। हालांकि, इसकी पूरी तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्था सार्वजनिक नहीं है।