रेलवे ने सभी विशेष ट्रेनों के लिए आरक्षण की अवधि को 30 से बढ़ाकर 120 दिन किया

देशभर में चल रहे चौथे चरण के लॉकडाउन में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक और बड़ा फैसला किया है. रेलवे ने बृहस्पतिवार को सभी विशेष ट्रेनों के लिए वर्तमान आरक्षण की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया। इसके साथ ही सभी विशेष ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी अनुमति दी जाएगी। रेलवे ने कहा है कि 15 जोड़ी ट्रेनें 12 मई से चल रही हैं और 100 जोड़ी ट्रेनें एक जून से चलेंगी।

Ministry Of Railways increases the advance reservation period (ARP) for all 30 Special Rajdhani type train &200 Special Mail Exp trains running since May 12 and to run from 1 June from 30 days to 120 days. Booking of parcel and luggage to be permitted in all these 230 trains.