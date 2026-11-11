गृह मंत्रालय: सरकार ने वीजा व्यवस्था को बनाया आसान; विदेशी पर्यटकों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और किसे होगा फायदा?

वीजा चुनना हुआ आसान

छोटी अवधि की कई तरह की यात्राओं को एक स्पष्ट श्रेणी के अंतर्गत लाकर, यह नई व्यवस्था उन यात्रियों के लिए वीजा चुनना आसान बनाती है जो अपनी यात्रा में मनोरंजन के साथ-साथ व्यावसायिक बैठकें, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, सांस्कृतिक शिक्षा या कम समय के योग कार्यक्रमों को शामिल करना चाहते हैं। अधिक अवधि वाला V-2 विकल्प, बार-बार आने वाले पात्र यात्रियों के लिए निरंतरता और सुविधा प्रदान करता है, जबकि पर्वतारोहण से जुड़ा विशेष प्रावधान इस तरह की यात्रा की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करता है।



मेडिकल वीजा: बार-बार आने-जाने में आसानी

मेडिकल वीजा फ्रेमवर्क में पारंपरिक और आयुष प्रणालियों के तहत इलाज के लिए अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं। M-1 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाले इलाज को छोड़कर अन्य चिकित्सा उपचार शामिल हैं, जबकि M-3 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाला इलाज शामिल है। M-1 और M-3 वीजा, उनके ई-वीजा वेरिएंट सहित, डिफॉल्ट विकल्प के रूप में एक वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिए जा सकते हैं। इसके अनुरूप, मेडिकल अटेंडेंट वीजा के प्रावधान भी उपलब्ध हैं; M-1 और M-3 वीजा धारकों के साथ आने वाले सहायकों को क्रमशः M-2 और M-4 वीजा दिए जाएंगे।



'मेडिकल वैल्यू टूरिज्म' को बढ़ावा मिलेगा

इस व्यवस्था से मरीजों को बेहतर अंदाजा मिल पाता है कि क्या होने वाला है, खासकर तब जब इलाज में कई बार डॉक्टर से मिलना, फॉलो-अप अपॉइंटमेंट या अलग-अलग चरणों में होने वाली प्रक्रियाएं शामिल हों। मल्टीपल-एंट्री की सुविधा होने से इलाज के दौरान बार-बार वीजा आवेदन करने की जरूरत कम हो सकती है, जबकि आयुष के लिए अलग प्रावधान आवेदकों को इलाज का सही तरीका चुनने में मदद करता है। अटेंडेंट वीजा की उपलब्धता से साथ आने वाले लोगों द्वारा मदद मिलना भी आसान हो जाती है। इससे भारत में 'मेडिकल वैल्यू टूरिज्म' को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रधानमंत्री के 'भारत में इलाज' विजन के अनुरूप है।



स्टूडेंट वीजा: शिक्षा और शोध के लिए स्पष्ट राह

स्टूडेंट वीजा श्रेणी को दो व्यापक उप-श्रेणियों में समेकित किया गया है। S-1 वीजा स्कूल, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा को कवर करता है। S-2 वीजा में भारतीय विश्वविद्यालयों के PhD और शोधार्थी, विजिटिंग फैकल्टी, शोध के लिए भारत आने वाले विदेशी शोध छात्र, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियान, इंटर्नशिप, एक्सचेंज छात्र, और अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियाँ शामिल हैं। Study in India पोर्टल के माध्यम से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित विदेशी छात्रों के लिए, e-S1 वीजा पांच वर्ष तक या शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जा सकता है। ये प्रावधान छात्रों को अधिक आसानी से पहचानने योग्य वीजा का रास्ता और शैक्षणिक योजना के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि से जुड़ी लंबी वैधता प्रक्रियात्मक बाधाओं को भी कम कर सकती है और पात्र छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई के दौरान यात्रा करना आसान बना सकती है।



बिजनेस वीजा: निवेश गतिविधियों के लिए स्पष्ट प्रावधान

बिजनेस वीजा श्रेणी को B-1 और B-2 में समेकित किया गया है। B-1 वीजा दीर्घकालिक, लाइसेंस-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिसमें भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिक शामिल हैं। B-2 वीजा अल्पकालिक, अनुबंध-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिसमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, खेल, परफॉर्मेटिव आर्ट्स और फिल्में शामिल हैं।

भारतीय कंपनियों द्वारा इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, क्वालिटी चेक और आवश्यक रखरखाव, प्रोडक्शन, IT और ERP रैंप-अप, ट्रेनिंग, सप्लाई-चेन डेवलपमेंट, प्लांट डिजाइन और ब्रिंग-अप, सीनियर मैनेजमेंट और तकनीकी सहायता जैसी गतिविधियों में नियुक्त विदेशी विषय-विशेषज्ञ, इंजीनियर और तकनीकी कर्मियों के लिए भी एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, जिसमें know-how, तकनीक और सेवाओं का हस्तांतरण शामिल है। ऐसे कर्मियों को ई-वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से B-2 श्रेणी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा दिया जा सकता है। पहले यह e-B4 वीजा नामकरण के तहत दिया जाता था।



यह अंतर व्यावसायिक संगठनों को दीर्घकालिक निवेशों की योजना बनाते समय अल्पकालिक अनुबंध वाले काम की तुलना में अधिक स्पष्टता देता है। तकनीकी विशेषज्ञों के लिए समर्पित प्रावधान औद्योगिक सुविधाओं की स्थापना और संचालन, तकनीक हस्तांतरण, कर्मियों के प्रशिक्षण और उत्पादन का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञता की समय पर तैनाती को सुविधाजनक बना सकता है, जिससे कंपनियों और विदेशी पेशेवरों दोनों के लिए निश्चितता में सुधार होता है।

