गृह मंत्रालय: सरकार ने वीजा व्यवस्था को बनाया आसान; विदेशी पर्यटकों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और किसे होगा फायदा?
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 11 Nov 2026 09:30 PM IST
सार
केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा व्यवस्था सरल करते हुए मुख्य श्रेणियां 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियां 49 से 23 कर दी हैं। आवेदन फॉर्म के कॉलम 65-70 फीसदी कम किए गए हैं। नई व्यवस्था से पर्यटकों, मरीजों, छात्रों और कारोबारियों को सुविधा मिलेगी।
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विस्तार
केंद्र सरकार ने वीजा व्यवस्था को काफी सरल बना दिया है। यह कदम भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार वीजा व्यवस्था को अधिक संक्षिप्त, सुसंगत और उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त को मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी। यह अक्तूबर, 2025 में किए गए पहले सरलीकरण के बाद हुआ, जब मुख्य वीजा श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से घटाकर 49 किया गया था। वीजा व्यवस्था के सरलीकरण पर विचार के दौरान केंद्र सरकार ने विकसित देशों की वीजा प्रणाली और वैश्विक मानकों का अध्ययन किया है। विदेशी पर्यटकों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और विदेशी छात्रों को इसका फायदा होगा। यात्रा के समान उद्देश्यों को एक साथ लाने का मकसद उचित वीजा श्रेणी की पहचान में अधिक स्पष्टता और आसानी प्रदान करना है, साथ ही वैध विदेशी आगमन को सुविधाजनक बनाना है। वर्तमान में ई-वीजा की प्रक्रिया 13 उप-श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन द्वारा पूरी की जाती है। इस समय 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है।
विजिटर वीजा: छोटी व लंबी अवधि के लिए लचीलापन
पहले का टूरिस्ट वीजा अब विजिटर वीजा के नाम से जाना जाता है, जो पारंपरिक पर्यटन के अलावा अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के व्यापक दायरे को दर्शाता है। इस श्रेणी को दो उप-श्रेणियों, V-1 और V-2 में रखा गया है, ताकि आवेदक अपनी प्रस्तावित यात्रा की प्रकृति और अवधि के अनुसार उपयुक्त वीजा चुन सकें।
V-1 वीजा:
अन्य पात्र विजिटर गतिविधियों के अतिरिक्त, इसमें व्यापार संबंधी बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, छोटी अवधि का मेडिकल ट्रीटमेंट और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला और शिल्प में अल्पकालिक पाठ्यक्रम जैसी अल्पकालिक गतिविधियां शामिल हैं। यह वीजा 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जाता है।
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V-2 वीजा:
लंबी अवधि की यात्राओं के लिए, जिसकी वैधता 1, 5 या 10 वर्ष है, जैसा निर्दिष्ट हो। इसमें V-1 के तहत अनुमत गतिविधियां और पर्वतारोहण शामिल हैं। पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वाला वीजा दिया जा सकता है।
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विजिटर वीजा: छोटी व लंबी अवधि के लिए लचीलापन
पहले का टूरिस्ट वीजा अब विजिटर वीजा के नाम से जाना जाता है, जो पारंपरिक पर्यटन के अलावा अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के व्यापक दायरे को दर्शाता है। इस श्रेणी को दो उप-श्रेणियों, V-1 और V-2 में रखा गया है, ताकि आवेदक अपनी प्रस्तावित यात्रा की प्रकृति और अवधि के अनुसार उपयुक्त वीजा चुन सकें।
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V-1 वीजा:
अन्य पात्र विजिटर गतिविधियों के अतिरिक्त, इसमें व्यापार संबंधी बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, छोटी अवधि का मेडिकल ट्रीटमेंट और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला और शिल्प में अल्पकालिक पाठ्यक्रम जैसी अल्पकालिक गतिविधियां शामिल हैं। यह वीजा 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जाता है।
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V-2 वीजा:
लंबी अवधि की यात्राओं के लिए, जिसकी वैधता 1, 5 या 10 वर्ष है, जैसा निर्दिष्ट हो। इसमें V-1 के तहत अनुमत गतिविधियां और पर्वतारोहण शामिल हैं। पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वाला वीजा दिया जा सकता है।
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वीजा चुनना हुआ आसान
छोटी अवधि की कई तरह की यात्राओं को एक स्पष्ट श्रेणी के अंतर्गत लाकर, यह नई व्यवस्था उन यात्रियों के लिए वीजा चुनना आसान बनाती है जो अपनी यात्रा में मनोरंजन के साथ-साथ व्यावसायिक बैठकें, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, सांस्कृतिक शिक्षा या कम समय के योग कार्यक्रमों को शामिल करना चाहते हैं। अधिक अवधि वाला V-2 विकल्प, बार-बार आने वाले पात्र यात्रियों के लिए निरंतरता और सुविधा प्रदान करता है, जबकि पर्वतारोहण से जुड़ा विशेष प्रावधान इस तरह की यात्रा की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करता है।
मेडिकल वीजा: बार-बार आने-जाने में आसानी
मेडिकल वीजा फ्रेमवर्क में पारंपरिक और आयुष प्रणालियों के तहत इलाज के लिए अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं। M-1 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाले इलाज को छोड़कर अन्य चिकित्सा उपचार शामिल हैं, जबकि M-3 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाला इलाज शामिल है। M-1 और M-3 वीजा, उनके ई-वीजा वेरिएंट सहित, डिफॉल्ट विकल्प के रूप में एक वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिए जा सकते हैं। इसके अनुरूप, मेडिकल अटेंडेंट वीजा के प्रावधान भी उपलब्ध हैं; M-1 और M-3 वीजा धारकों के साथ आने वाले सहायकों को क्रमशः M-2 और M-4 वीजा दिए जाएंगे।
'मेडिकल वैल्यू टूरिज्म' को बढ़ावा मिलेगा
इस व्यवस्था से मरीजों को बेहतर अंदाजा मिल पाता है कि क्या होने वाला है, खासकर तब जब इलाज में कई बार डॉक्टर से मिलना, फॉलो-अप अपॉइंटमेंट या अलग-अलग चरणों में होने वाली प्रक्रियाएं शामिल हों। मल्टीपल-एंट्री की सुविधा होने से इलाज के दौरान बार-बार वीजा आवेदन करने की जरूरत कम हो सकती है, जबकि आयुष के लिए अलग प्रावधान आवेदकों को इलाज का सही तरीका चुनने में मदद करता है। अटेंडेंट वीजा की उपलब्धता से साथ आने वाले लोगों द्वारा मदद मिलना भी आसान हो जाती है। इससे भारत में 'मेडिकल वैल्यू टूरिज्म' को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रधानमंत्री के 'भारत में इलाज' विजन के अनुरूप है।
स्टूडेंट वीजा: शिक्षा और शोध के लिए स्पष्ट राह
स्टूडेंट वीजा श्रेणी को दो व्यापक उप-श्रेणियों में समेकित किया गया है। S-1 वीजा स्कूल, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा को कवर करता है। S-2 वीजा में भारतीय विश्वविद्यालयों के PhD और शोधार्थी, विजिटिंग फैकल्टी, शोध के लिए भारत आने वाले विदेशी शोध छात्र, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियान, इंटर्नशिप, एक्सचेंज छात्र, और अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियाँ शामिल हैं। Study in India पोर्टल के माध्यम से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित विदेशी छात्रों के लिए, e-S1 वीजा पांच वर्ष तक या शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जा सकता है। ये प्रावधान छात्रों को अधिक आसानी से पहचानने योग्य वीजा का रास्ता और शैक्षणिक योजना के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि से जुड़ी लंबी वैधता प्रक्रियात्मक बाधाओं को भी कम कर सकती है और पात्र छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई के दौरान यात्रा करना आसान बना सकती है।
बिजनेस वीजा: निवेश गतिविधियों के लिए स्पष्ट प्रावधान
बिजनेस वीजा श्रेणी को B-1 और B-2 में समेकित किया गया है। B-1 वीजा दीर्घकालिक, लाइसेंस-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिसमें भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिक शामिल हैं। B-2 वीजा अल्पकालिक, अनुबंध-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिसमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, खेल, परफॉर्मेटिव आर्ट्स और फिल्में शामिल हैं।
भारतीय कंपनियों द्वारा इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, क्वालिटी चेक और आवश्यक रखरखाव, प्रोडक्शन, IT और ERP रैंप-अप, ट्रेनिंग, सप्लाई-चेन डेवलपमेंट, प्लांट डिजाइन और ब्रिंग-अप, सीनियर मैनेजमेंट और तकनीकी सहायता जैसी गतिविधियों में नियुक्त विदेशी विषय-विशेषज्ञ, इंजीनियर और तकनीकी कर्मियों के लिए भी एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, जिसमें know-how, तकनीक और सेवाओं का हस्तांतरण शामिल है। ऐसे कर्मियों को ई-वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से B-2 श्रेणी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा दिया जा सकता है। पहले यह e-B4 वीजा नामकरण के तहत दिया जाता था।
यह अंतर व्यावसायिक संगठनों को दीर्घकालिक निवेशों की योजना बनाते समय अल्पकालिक अनुबंध वाले काम की तुलना में अधिक स्पष्टता देता है। तकनीकी विशेषज्ञों के लिए समर्पित प्रावधान औद्योगिक सुविधाओं की स्थापना और संचालन, तकनीक हस्तांतरण, कर्मियों के प्रशिक्षण और उत्पादन का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञता की समय पर तैनाती को सुविधाजनक बना सकता है, जिससे कंपनियों और विदेशी पेशेवरों दोनों के लिए निश्चितता में सुधार होता है।
छोटी अवधि की कई तरह की यात्राओं को एक स्पष्ट श्रेणी के अंतर्गत लाकर, यह नई व्यवस्था उन यात्रियों के लिए वीजा चुनना आसान बनाती है जो अपनी यात्रा में मनोरंजन के साथ-साथ व्यावसायिक बैठकें, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, सांस्कृतिक शिक्षा या कम समय के योग कार्यक्रमों को शामिल करना चाहते हैं। अधिक अवधि वाला V-2 विकल्प, बार-बार आने वाले पात्र यात्रियों के लिए निरंतरता और सुविधा प्रदान करता है, जबकि पर्वतारोहण से जुड़ा विशेष प्रावधान इस तरह की यात्रा की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करता है।
मेडिकल वीजा: बार-बार आने-जाने में आसानी
मेडिकल वीजा फ्रेमवर्क में पारंपरिक और आयुष प्रणालियों के तहत इलाज के लिए अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं। M-1 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाले इलाज को छोड़कर अन्य चिकित्सा उपचार शामिल हैं, जबकि M-3 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाला इलाज शामिल है। M-1 और M-3 वीजा, उनके ई-वीजा वेरिएंट सहित, डिफॉल्ट विकल्प के रूप में एक वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिए जा सकते हैं। इसके अनुरूप, मेडिकल अटेंडेंट वीजा के प्रावधान भी उपलब्ध हैं; M-1 और M-3 वीजा धारकों के साथ आने वाले सहायकों को क्रमशः M-2 और M-4 वीजा दिए जाएंगे।
'मेडिकल वैल्यू टूरिज्म' को बढ़ावा मिलेगा
इस व्यवस्था से मरीजों को बेहतर अंदाजा मिल पाता है कि क्या होने वाला है, खासकर तब जब इलाज में कई बार डॉक्टर से मिलना, फॉलो-अप अपॉइंटमेंट या अलग-अलग चरणों में होने वाली प्रक्रियाएं शामिल हों। मल्टीपल-एंट्री की सुविधा होने से इलाज के दौरान बार-बार वीजा आवेदन करने की जरूरत कम हो सकती है, जबकि आयुष के लिए अलग प्रावधान आवेदकों को इलाज का सही तरीका चुनने में मदद करता है। अटेंडेंट वीजा की उपलब्धता से साथ आने वाले लोगों द्वारा मदद मिलना भी आसान हो जाती है। इससे भारत में 'मेडिकल वैल्यू टूरिज्म' को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रधानमंत्री के 'भारत में इलाज' विजन के अनुरूप है।
स्टूडेंट वीजा: शिक्षा और शोध के लिए स्पष्ट राह
स्टूडेंट वीजा श्रेणी को दो व्यापक उप-श्रेणियों में समेकित किया गया है। S-1 वीजा स्कूल, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा को कवर करता है। S-2 वीजा में भारतीय विश्वविद्यालयों के PhD और शोधार्थी, विजिटिंग फैकल्टी, शोध के लिए भारत आने वाले विदेशी शोध छात्र, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियान, इंटर्नशिप, एक्सचेंज छात्र, और अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियाँ शामिल हैं। Study in India पोर्टल के माध्यम से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित विदेशी छात्रों के लिए, e-S1 वीजा पांच वर्ष तक या शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जा सकता है। ये प्रावधान छात्रों को अधिक आसानी से पहचानने योग्य वीजा का रास्ता और शैक्षणिक योजना के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि से जुड़ी लंबी वैधता प्रक्रियात्मक बाधाओं को भी कम कर सकती है और पात्र छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई के दौरान यात्रा करना आसान बना सकती है।
बिजनेस वीजा: निवेश गतिविधियों के लिए स्पष्ट प्रावधान
बिजनेस वीजा श्रेणी को B-1 और B-2 में समेकित किया गया है। B-1 वीजा दीर्घकालिक, लाइसेंस-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिसमें भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिक शामिल हैं। B-2 वीजा अल्पकालिक, अनुबंध-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिसमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, खेल, परफॉर्मेटिव आर्ट्स और फिल्में शामिल हैं।
भारतीय कंपनियों द्वारा इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, क्वालिटी चेक और आवश्यक रखरखाव, प्रोडक्शन, IT और ERP रैंप-अप, ट्रेनिंग, सप्लाई-चेन डेवलपमेंट, प्लांट डिजाइन और ब्रिंग-अप, सीनियर मैनेजमेंट और तकनीकी सहायता जैसी गतिविधियों में नियुक्त विदेशी विषय-विशेषज्ञ, इंजीनियर और तकनीकी कर्मियों के लिए भी एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, जिसमें know-how, तकनीक और सेवाओं का हस्तांतरण शामिल है। ऐसे कर्मियों को ई-वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से B-2 श्रेणी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा दिया जा सकता है। पहले यह e-B4 वीजा नामकरण के तहत दिया जाता था।
यह अंतर व्यावसायिक संगठनों को दीर्घकालिक निवेशों की योजना बनाते समय अल्पकालिक अनुबंध वाले काम की तुलना में अधिक स्पष्टता देता है। तकनीकी विशेषज्ञों के लिए समर्पित प्रावधान औद्योगिक सुविधाओं की स्थापना और संचालन, तकनीक हस्तांतरण, कर्मियों के प्रशिक्षण और उत्पादन का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञता की समय पर तैनाती को सुविधाजनक बना सकता है, जिससे कंपनियों और विदेशी पेशेवरों दोनों के लिए निश्चितता में सुधार होता है।
सरल, उद्देश्य-आधारित वीजा फ्रेमवर्क
कुल मिलाकर, नए बदलाव वीजा श्रेणियों के बीच ओवरलैप को कम करते हैं और आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और व्यावसायिक पेशेवरों के लिए फ्रेमवर्क को नेविगेट करना आसान बनाते हैं। सरलीकरण का उद्देश्य स्पष्ट, उद्देश्य-आधारित वीजा विकल्पों के माध्यम से भारत के साथ वैध यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है, जो लागू पात्रता मानदंडों और शर्तों के अधीन है।
सरलीकृत वीजा आवेदन फॉर्म
गृह मंत्रालय ने वीजा की 23 श्रेणियों/उप-श्रेणियों में वीजा आवेदन फॉर्म को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए व्यापक कवायद की है। वीजा की सभी 23 श्रेणियों/उप-श्रेणियों के लिए आवश्यक फील्ड/कॉलम 65%-70% कम कर दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य विदेशी नागरिकों से आवश्यक जानकारी को काफी कम करना, वीजा फॉर्म को सरल बनाना है, जबकि वीजा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक विवरणों को बनाए रखना है। इससे आवेदक द्वारा आवेदन पूरा करने में लगने वाले समय और प्रयास में कमी आएगी तथा अधिक केंद्रित जांच और वीजा आवेदन के प्रोसेसिंग की सुविधा देकर प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी। भारतीय वीजा व्यवस्था में किए गए सभी परिवर्तनों को लागू करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा IT सिस्टम का उन्नयन अंतिम चरण में है और वर्ष के अंत तक नई व्यवस्था के अनुसार वीजा जारी होना प्रारंभ हो जाएगा।
संशोधित वीजा फ्रेमवर्क में नौ मुख्य श्रेणियां हैं:
कुल मिलाकर, नए बदलाव वीजा श्रेणियों के बीच ओवरलैप को कम करते हैं और आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और व्यावसायिक पेशेवरों के लिए फ्रेमवर्क को नेविगेट करना आसान बनाते हैं। सरलीकरण का उद्देश्य स्पष्ट, उद्देश्य-आधारित वीजा विकल्पों के माध्यम से भारत के साथ वैध यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है, जो लागू पात्रता मानदंडों और शर्तों के अधीन है।
सरलीकृत वीजा आवेदन फॉर्म
गृह मंत्रालय ने वीजा की 23 श्रेणियों/उप-श्रेणियों में वीजा आवेदन फॉर्म को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए व्यापक कवायद की है। वीजा की सभी 23 श्रेणियों/उप-श्रेणियों के लिए आवश्यक फील्ड/कॉलम 65%-70% कम कर दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य विदेशी नागरिकों से आवश्यक जानकारी को काफी कम करना, वीजा फॉर्म को सरल बनाना है, जबकि वीजा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक विवरणों को बनाए रखना है। इससे आवेदक द्वारा आवेदन पूरा करने में लगने वाले समय और प्रयास में कमी आएगी तथा अधिक केंद्रित जांच और वीजा आवेदन के प्रोसेसिंग की सुविधा देकर प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी। भारतीय वीजा व्यवस्था में किए गए सभी परिवर्तनों को लागू करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा IT सिस्टम का उन्नयन अंतिम चरण में है और वर्ष के अंत तक नई व्यवस्था के अनुसार वीजा जारी होना प्रारंभ हो जाएगा।
संशोधित वीजा फ्रेमवर्क में नौ मुख्य श्रेणियां हैं:
- बिजनेस वीजा: दीर्घकालिक व्यावसायिक गतिविधियां जिनमें औद्योगिक/व्यावसायिक उद्यम स्थापित करना शामिल है; अल्पकालिक व्यावसायिक गतिविधियां जैसे खेल और सांस्कृतिक/वाणिज्यिक प्रदर्शनों में भागीदारी, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस में भाग लेना, फिल्मों की शूटिंग जिसमें डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन फिल्में शामिल हैं।
- डिप्लोमैटिक वीजा: भारत को सौंपे गए या भारत आने वाले राजनयिक, जिनमें UN के राजनयिक शामिल हैं, और उनके आश्रित
- वर्क वीजा: भारतीय कंपनियों/संगठनों के साथ दीर्घकालिक रोजगार, NGO में काम और मिशनरी गतिविधियां
- जर्नलिस्ट वीजा: भारत में मान्यता प्राप्त पत्रकार
- मेडिकल वीजा: गहन/इनडोर मेडिकल उपचार कराने के लिए भारत आने वाले विदेशी, जिसमें आयुष प्रणालियों के तहत उपचार और उनके अटेंडेंट शामिल हैं।
- ऑफिशियल वीजा: गैर-डिप्लोमैटिक अधिकारी, जिनमें भारत को सौंपे गए या भारत यात्रा पर UN के गैर-डिप्लोमैटिक अधिकारी और उनके आश्रित शामिल हैं।
- स्टूडेंट वीजा: स्कूल/ग्रेजुएट/पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा, योग, वैदिक संस्कृति और भारतीय संगीत/नृत्य में अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन, शोध, इंटर्नशिप और एक्सचेंज स्टूडेंट्स
- विजिटर वीजा: पर्यटन, अल्पकालिक गतिविधियां जिनमें व्यापार बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन और वेलनेस रिट्रीट, ट्रांजिट और पर्वतारोहण शामिल हैं।
- मिसलेनियस वीजा: भारतीय मूल के व्यक्ति और उनके जीवनसाथी/बच्चे, ऑरोविल फाउंडेशन जैसे विभिन्न निर्दिष्ट संस्थानों में शामिल होने आने वाले, विभिन्न दीर्घकालिक वीजा पर आने वाले विदेशी नागरिकों के आश्रित, अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए स्टे वीजा, पड़ौसी देशों के नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए लॉन्ग टर्म वीजा, और अन्य विविध उद्देश्य जो किसी अन्य वीजा श्रेणी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं।