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अयोध्या विवाद, बाबरी मस्जिद विध्वंस और शाह बानो केस को लेकर सोनिया गांधी ने किताब में क्या लिखा?

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 11 Nov 2026 09:22 PM IST







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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब में शाह बानो मामले से लेकर अयोध्या विवाद और बाबरी मस्जिद विध्वंस तक के घटनाक्रम पर अपने विचार रखे हैं। ... और पढ़ें

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