Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   India News ›   The price hikes for Mother Dairy and Amul milk are just the beginning! Are these other food items set to becom

मदर डेयरी और अमूल दूध की कीमत तो बस शुरुआत है! अब महंगी होंगी खाने की ये चीजें भी?

Wed, 11 Nov 2026 09:14 PM IST
Adarsh Jha अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: Adarsh Jha Updated Wed, 11 Nov 2026 09:14 PM IST
The price hikes for Mother Dairy and Amul milk are just the beginning! Are these other food items set to becom
सुबह की चाय हो या बच्चों का नाश्ता, घर में बनने वाली खीर हो या रात को सोने से पहले पीने वाला एक गिलास दूध, दूध हर घर की जरूरत है। लेकिन अब आपकी इसी रोजमर्रा की जरूरत पर महंगाई का एक और वार होने जा रहा है। पहले मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए और अब देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों में शामिल अमूल ने भी कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। यानी अब सुबह दूध लेने निकलेंगे तो जेब पहले से ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दिल्ली-एनसीआर में मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध चार रुपये महंगा हो गया है, जबकि दूसरी श्रेणियों के दूध पर भी दो से तीन रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अमूल के दाम भी बढ़ने की खबर है। आखिर दूध अचानक इतना महंगा क्यों हो रहा है? सर्दियों के फ्लश सीजन में भी दूध की किल्लत क्यों है? और क्या इसका असर आने वाले दिनों में दूध से बने दूसरे उत्पादों पर भी पड़ेगा? समझिए इस वीडियो में।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

सोनिया गांधी का बड़ा खुलासा- पहले बेटे की हो गई थी मौत, राजीव-संजय ने उसे कहां दफनाया था?

सोनिया गांधी
India News
11 Nov 2026

SIR Controversy: पीलीभीत में SIR में गड़बड़ी का आरोप! राहुल के हाथ लगा मुद्दा? BJP की बढ़ेगी चुनौती?

khari baat
India News
11 Nov 2026

असम में भयंकर रेल हादसा, पटरी से उतरे एक्सप्रेस ट्रेन के 6 डिब्बे!

असम में भयंकर रेल हादसा, पटरी से उतरे एक्सप्रेस ट्रेन के 6 डिब्बे
India News
11 Nov 2026

12 साल बाद EPFO का बड़ा फैसला न्यूनतम मासिक पेंशन को इतना बढ़ाने की तैयारी?

12 साल बाद EPFO का बड़ा फैसला न्यूनतम मासिक पेंशन को इतना बढ़ाने की तैयारी?
India News
11 Nov 2026

Weather Forecast 11 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 11 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
11 Nov 2026
विज्ञापन

यूपीआई से भुगतान पर कब लगेगा नया शुल्क? व्यापारियो- ग्राहकों की बढ़ी उलझन!

यूपीआई से भुगतान पर कब लगेगा नया शुल्क? व्यापारियो- ग्राहकों की बढ़ी उलझन!
India News
11 Nov 2026

डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, WhatsApp को देना होगा फ्रॉड रोकने का प्लान

डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, WhatsApp को देना होगा फ्रॉड रोकने का प्लान
India News
11 Nov 2026
विज्ञापन

'आपातकाल के फैसलों में था संजय गांधी का दखल', किताब में सोनिया गांधी का बड़ा खुलासा

सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव'
India News
10 Nov 2026

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में दुबई से आएंगी मॉडल? बॉलीवुड और भोजपुरी के दिग्गज सितारों को भी न्योता

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी
India News
10 Nov 2026

पवन कल्याण का तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला से भी तलाक, पहली और दूसरी पत्नी कौन?

पवन कल्याण
India News
10 Nov 2026

इस्राइल में नेतन्याहू की बड़ी चाल,आइजेनकोट नहीं बन पाएंगे PM!

नेतन्याहू
India News
10 Nov 2026

चुनाव हारते ही ढीले पड़े ट्रंप के तेवर ईरान से युद्ध होगा खत्म, दिए संकेत?

चुनाव हारते ही ढीले पड़े ट्रंप के तेवर ईरान से युद्ध होगा खत्म, दिए संकेत?
India News
10 Nov 2026

Weather Forecast 10 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 10 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
10 Nov 2026

दिल्ली में 300 करोड़ के पटाखे बिके,एक दिन पहले ही खत्म हुआ स्टॉक!

दिल्ली में 300 करोड़ के पटाखे बिके,एक दिन पहले ही खत्म हुआ स्टॉक!
India News
10 Nov 2026

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात, किन मुद्दों पर हुई बातचीत?

पीएम मोदी ने जेलेंस्की से की बात
India News
09 Nov 2026

दिवाली पर बस्तर में जवानों के बीच ऐसा क्या बोले पीएम मोदी, जिसपर भड़क गए राहुल गांधी?

राहुल गांधी
India News
09 Nov 2026

माइक्रो न्यूज: दिल्ली AQI 3000 पार? यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने किया बड़ा एलान

Micro News: Delhi AQI crosses 3000? Akhilesh Yadav makes a major announcement ahead of UP elections
India News
09 Nov 2026

बच्चन परिवार की दिवाली फोटो में नहीं दिखीं ऐश्वर्या राय? अभिषेक ने किसके साथ जलाई फुलझड़ी

ऐश्वर्या राय बच्चन
India News
09 Nov 2026

शेख हसीना कब जाएंगी बांग्लादेश? नए पासपोर्ट पर वकील का खुलासा

शेख हसीना
India News
09 Nov 2026

एनवीडिया सीईओ मामला: जेन्सेन हुआंग ने मांगी माफी, चीनी लड़की एलिस हुआंग ने ऐसे फंसाया?

एनवीडिया
India News
09 Nov 2026

दिल्ली-NCR का असली AQI तो ये है, स्थिति और आंकड़े जान डरा जाएंगे आप!

Delhi-NCR AQI: दिल्ली-NCR का असली AQI तो ये है, स्थिति आपको डरा देगी! Pollution in Delhi-NCR।Weather
India News
09 Nov 2026

देश के कई राज्यों में आगजनी का तांडव, दिल्ली से सिक्किम तक मचा हड़कंप

देश के कई राज्यों में आगजनी का तांडव, दिल्ली से सिक्किम तक मचा हड़कंप
India News
09 Nov 2026

Weather Forecast 09 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 09 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
09 Nov 2026

दिवाली पर बेहद खराब हुई दिल्ली की हवा, ‘वेरी पुअर’ कैटेगरी में पहुंचा AQI किया 450 पार

दिवाली पर बेहद खराब हुई दिल्ली की हवा, ‘वेरी पुअर’ कैटेगरी में पहुंचा AQI किया 450 पार
India News
09 Nov 2026

देशभर में धूमधाम से मनाई जा रही दीपावली आतिशबाजी और खुशियों के बीच जश्न जारी

देशभर में धूमधाम से मनाई जा रही दीपावली आतिशबाजी और खुशियों के बीच जश्न जारी
India News
09 Nov 2026

बस्तर में पीएम मोदी ने मनाई दिवाली, 'दिमागी नक्सलियों' पर क्या बोले? याद दिलाई ये पुरानी बात

PM Modi Celebrates Diwali in Bastar: बस्तर में पीएम ने मनाई दिवाली, 'दिमागी नक्सलियों' पर क्या बोले?
India News
08 Nov 2026

पेट्रोल में 31% इथेनॉल पर बवाल, कर्नाटक के दावों को केंद्र ने किया खारिज, कहा- 893 सैंपल टेस्ट में पास

पेट्रोल में 31% इथेनॉल पर बवाल, कर्नाटक के दावों को केंद्र ने किया खारिज, कहा- 893 सैंपल टेस्ट में प
India News
08 Nov 2026

दीपावली पूजन सामग्री: धन-वैभव की देवी को प्रिय हैं ये चीजें, पूजा में जरूर रखें; मां लक्ष्मी को कैसे करें खुश?

दिवाली
India News
08 Nov 2026

Weather Forecast 08 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 08 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
08 Nov 2026

वेटिंग लिस्ट की टेंशन हुई अब खत्म चलेंगी 1000 एक्स्ट्रा ट्रेनें, रेलवे का मेगा प्लान

वेटिंग लिस्ट की टेंशन हुई अब खत्म चलेंगी 1000 एक्स्ट्रा ट्रेनें, रेलवे का मेगा प्लान
India News
08 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed