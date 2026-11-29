विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पार्टी छोड़ने वाले सदस्यों ने प्रदेश नेतृत्व पर अनदेखी करने और सहयोग नहीं देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मंडल इकाई की ओर से उठाए गए मुद्दों पर न तो पार्टी नेतृत्व ने ध्यान दिया और न ही राज्य सरकार ने उनकी बात सुनी। हालांकि, उन्होंने उन मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है, जिन्हें लेकर उन्होंने नेतृत्व से शिकायत की थी।खुंद्राकपम मंडल के अध्यक्ष एम. देवरतन मैतेई ने शनिवार को इंफाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंडल इकाई के 93 सक्रिय सदस्यों और पदाधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से अपने पद छोड़ दिए हैं। देवरतन मैतेई ने कहा कि सभी सदस्यों ने भाजपा की गतिविधियों से अलग होने का फैसला किया है। इसके साथ ही मंडल इकाई को भंग करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।उन्होंने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि प्रदेश नेतृत्व और राज्य सरकार ने मंडल इकाई की ओर से उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। नेतृत्व की ओर से अनदेखी की गई और जरूरी सहयोग भी नहीं मिला। इसी वजह से सदस्यों को यह कदम उठाना पड़ा।हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह नहीं बताया कि मंडल इकाई ने किन मुद्दों को लेकर प्रदेश नेतृत्व और सरकार से शिकायत की थी।मणिपुर में भाजपा के 93 सदस्यों के इस्तीफे पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता कीशम मेघचंद्र ने कहा कि मणिपुर में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला पिछले कुछ हफ्तों से जारी है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों का पार्टी छोड़ना संगठन के भीतर बढ़ती नाराजगी का संकेत है।मेघचंद्र ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मणिपुर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़ना और पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इस्तीफे होना, पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष का साफ संकेत है।'उन्होंने आगे कहा कि यह स्थिति शासन व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चिंताओं को दिखाती है। साथ ही इससे पता चलता है कि सरकार मणिपुर के सामने मौजूद कई चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं हो पा रही है। कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया कि आने वाले दिनों में भाजपा के और नेता और कार्यकर्ता इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि, यह उनका राजनीतिक दावा है।मणिपुर मई 2023 से जातीय हिंसा की चपेट में है। राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। मैतेई समुदाय मुख्य रूप से घाटी वाले इलाकों में रहता है, जबकि कुकी समुदाय की आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में है।इस संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, 49 लोग अब भी लापता हैं। हिंसा के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और वे बेघर हो गए हैं।पिछले कुछ महीनों में राज्य के पहाड़ी इलाकों में कुकी और नगा समुदायों के बीच भी झड़पों की खबरें सामने आई हैं। इस साल फरवरी से अब तक कुकी और नगा समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है।