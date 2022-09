ममता बनाम केंद्र: नेताजी की प्रतिमा के लोकार्पण के न्यौते पर भड़कीं ममता, 2024 लोकसभा चुनाव पर दिया बड़ा बयान

पश्चिम बंगाल की सीएम व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र सरकार पर भड़क गई हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज शाम होने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा लोकार्पण समारोह के न्यौते की भाषा पर नाराजगी जताते हुए बनर्जी ने कहा कि वह कोई उनकी बंधुआ मजदूर नहीं हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में हम बंगाल से एक खेल की शुरूआत करेंगे। हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मैं और अन्य साथी एकजुट होंगे। फिर भाजपा सरकार कैसे बनाएंगे? भाजपा सरकार की कोई जरूरत नहीं है।

Kolkata, WB | I feel bad they're now making a Netaji Statue in Delhi. What about the statue present before? I received letter from an under secretary stating PM will inaugurate the statue today&you be there before the event commences. Am I their bonded labour?: CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/Br9VnOVeYw