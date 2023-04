News: कोलकाता के पास साल्ट लेक में भीषण आग, मुंबई और गोवा में बीच पर दो-दो बहे; तीन करोड़ के मेथ टैबलेट जब्त

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पास साल्ट लेक की एक झुग्गी में रविवार शाम भीषण आग लग गई। हादसे में कई झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि फाल्गुनी बाजार इलाके में शाम करीब 7.40 बजे लगी। आग पर करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 10 गाड़ियों ने काबू पा लिया। दमकल सेवा मंत्री सुजीत बसु ने कहा कि आग ने कई झुग्गियों को खाक कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद मंत्री ने बताया कि जिन लोगों ने अपना घर खोया है, उनका सरकार द्वारा पुनर्वास किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि आग में कोई घायल नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी।

#WATCH | Kolkata: Fire breaks out at the slum area near Falguni Abasan, Salt Lake. Ten fire tenders at the spot. pic.twitter.com/fqUwiLGRvQ