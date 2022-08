Mahua Moitra: अपने महंगे बैग पर ट्रोल हुईं महुआ मोइत्रा का जवाब- झोला लेके आए थे...

संसद में महंगाई पर चर्चा के दौरान अपना महंगा हैंडबैग छुपाते हुए कैमरे में कैद हुईं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आलोचना में घेरे में हैं। इतना महंगा बैग रखने पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इस आलोचना के बीच महुआ ने ट्वीट कर इसका जवाब भी दिया है। इसके जरिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान की भी यादें भी ताजा करवा दीं।

As the issue of "mehengai" is raised, somebody's Louis Vuitton bag quickly slides under the bench. pic.twitter.com/Rtra8qsBEt